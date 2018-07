Alguns lesados do Pearl Horizon aceitam proposta do Governo

Alguns compradores do Pearl Horizon que na terça-feira estiveram reunidos com Sónia Chan afirmaram apoiar a proposta do Governo de disponibilizar algumas fracções de alojamento temporário para serem adquiridas pelos lesados do empreendimento, indica uma nota do gabinete da secretária para a Administração e Justiça. Na reunião, as mesmas pessoas – cujo número não é revelado – procuraram saber os preços das fracções em causa, bem como insistiram que o Governo pressione a Polytex a devolver, de uma vez só, o montante inicialmente avançado, “sem qualquer condição adicional”, acrescenta o comunicado.

Sónia Chan reiterou que a proposta avançada pelo Governo se afigura como “a mais viável e legalmente sustentada” e mantém o mês de Agosto como data para o lançamento da consulta pública sobre o regime das fracções de alojamento temporário. Recorde-se que, no final de Maio, após ter sido divulgado o acórdão do Tribunal de Última Instância sobre a caducidade do terreno, o Executivo anunciou que o lote onde estava a ser construído o Pearl Horizon seria destinado a alojamento temporário para as pessoas que ficarem sem casa devido à renovação urbana. Deste lote de unidades habitacionais, uma fracção seria desafectada para ser adquirida pelos lesados do Pearl Horizon.

De acordo com o mesmo comunicado, os representantes do Governo presentes na reunião de terça-feira voltaram a explicar “as razões da impossibilidade de realizar novo concurso público sobre o terreno em causa”. Para ambas as partes, “o mais urgente é que a Polytex devolva aos compradores os montantes pagos por estes e resolva a questão”, pode ler-se na nota.