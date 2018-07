Acordo entre Anima e Yat Yuen foi alcançado

Terá chegado ao fim, o litígio que ao longo dos últimos anos se arrastou entre a Companhia de Corridas de Galgos e a Sociedade Protectora dos Animais. De acordo com Albano Martins, as duas partes chegaram a um entendimento sobre o futuro dos galgos que ainda permanecem no Canídromo. A iniciativa, assume o presidente da Anima, partiu de Angela Leong. Os pormenores serão conhecidos numa conferência de imprensa conjunta que acontece já amanhã.

Sílvia Gonçalves

A Companhia de Corridas de Galgos (Yat Yuen) e a Sociedade Protectora dos Animais de Macau – Anima chegaram a um acordo quanto ao futuro dos 533 galgos que se encontram nas instalações do Canídromo. A revelação foi feita ontem ao PONTO FINAL por Albano Martins, que disse ainda ter partido da empresa, a iniciativa de abordar a Anima. O activista não revela os termos do inesperado acordo agora alcançado, mas garante que “é um bom acordo para a Anima, para os animais e para a Angela Leong”.

A indicação de que uma solução para o futuro dos animais teria sido alcançada surgiu na tarde de ontem, com a chegada às redacções de um comunicado a agendar uma conferência de imprensa conjunta entre a Anima e a Yat Yuen para esta sexta-feira. Ao PONTO FINAL, Albano Martins confirmaria depois que um acordo foi alcançado entre as duas partes, historicamente em litígio. “A Anima e a Angela Leong chegaram a um acordo. Esse acordo só vai ser revelado nessa conferência de imprensa, é um bom acordo para os galgos”, resumiu o presidente da Anima.

Questionado sobre de quem partiu a iniciativa, Albano Martins começou por referir que “foi uma iniciativa conjunta”, para depois assumir que “o primeiro passo foi dado pela Angela Leong”, administradora executiva da Yat Yuen, que deverá estar presente na conferência de amanhã. E quando é que isso aconteceu? “Foi ontem [terça-feira] que foram dados os primeiros passos. E, sim, foi abordada a Anima e daí resultou o acordo, que eu não vou revelar”. Perante a insistência, o activista apenas assumiu: “É um bom acordo para a Anima, para os animais e para a Angela Leong. Só posso dizer, que foi o que eu prometi, que é um bom acordo para os galgos de Macau, e não só”.

Contactado pelo PONTO FINAL, Álvaro Rodrigues, advogado da Yat Yuen, não confirmou a existência de um acordo, remetendo todas as explicações para a conferência de imprensa de amanhã. Em declarações a este jornal, publicadas na passada segunda-feira, o advogado assumiu ser intenção da empresa reclamar a propriedade os 533 galgos deixados nas instalações do Canídromo, dentro dos sete dias úteis previstos pela Lei de Protecção dos Animais. Álvaro Rodrigues garantiu ainda ao PONTO FINAL que, caso não fosse permitido à empresa continuar a cuidar dos animais no Canídromo, “a Yat Yuen tem outras opções de tomar conta dos galgos fora do Canídromo”, dando assim a indicação de que a empresa dispõe de um espaço para os realojar. A solução final para os animais será tornada pública amanhã.