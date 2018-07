Wang Jianwei pede indemnização de 50 mil patacas a Jason Chao em caso de difamação

O professor da Universidade de Macau (UM) assumiu ontem em tribunal apenas ter lido os artigos da Macau Concealers sobre os casos de alegados assédios sexuais na instituição em 2015. Wang Jianwei pediu uma indemnização de 50 mil patacas a Jason Chao, por querer reaver o seu “bom nome”.

Catarina Vila Nova

Wang Jianwei pediu uma indemnização de 50 mil patacas por defender que Jason Chao o difamou quando a Macau Concealers publicou, em Janeiro de 2015, três artigos sobre queixas de assédio sexual contra um professor da Universidade de Macau (UM). Kam Sut Leng, presidente da Associação Novo Macau e testemunha arrolada pela defesa, argumentou que a Macau Concealers se limitou a citar uma outra publicação quando avançou os detalhes sobre o suspeito. Em declarações aos jornalistas após a audiência, Scott Chiang, representante de Jason Chao, declarou que “a melhor forma de limpar o nome do senhor seria conhecendo os resultados da investigação da UM”.

Questionado pela juíza, Wang Jianwei, na altura director do Departamento de Governação e Administração Pública da UM, assumiu não ter lido as outras notícias que foram publicadas sobre os casos de alegado assédio sexual. “Apenas li esta [da Macau Concealers] porque tem uma grande transmissão na sociedade através do Facebook”, declarou o professor. Assim, o docente afirmou que espera obter uma indemnização de 50 mil patacas por querer reaver o seu “bom nome”. “A indemnização não é o mais importante. O mais importante é reaver o meu bom nome”, disse o académico.

Wang Jianwei declarou que a UM o informou, na altura, de uma queixa por parte de uma professora, de Outubro de 2014, e afirmou ter conhecimento de uma outra queixa de um estudante. No entanto, o professor alegou que a universidade não lhe deu “uma resposta oficial” e negou ter conhecimento do conteúdo das queixas e de alguma vez ter tido contacto físico ou ter questionado estudantes sobre experiências sexuais. “A Macau Concealers publicou estas queixas e eu procurei saber mais informação. A escola não me deu uma resposta oficial e eu não tinha o conteúdo [das alegações]”, afirmou.

Kam Sut Leng explicou que, por terem ocorrido anteriormente “outras situações de assédio sexual na UM”, a Macau Concealers decidiu que se deveria dar acompanhamento ao caso. Apesar da insistência da juíza em tentar saber porque foi feita uma “descrição tão longa e pormenorizada do professor”, a presidente da Novo Macau apenas afirmou que o objectivo era que fosse desencadeada uma investigação pela instituição e que a Macau Concealers apenas citou uma outra publicação em relação aos detalhes do suspeito. “Não estou a perceber porque é que tinham que procurar saber a identidade. Podem dialogar sobre este tema, mas não percebo porque é que tinham que saber o nome”, considerou a juíza.

A presidente da Novo Macau defendeu que Jason Chao tentou contactar, por escrito e por telefone, a UM para esclarecer as alegações de assédio sexual. “Ele esforçou-se”, afirmou Kam Sut Leng, sublinhando que a universidade “não revelou os resultados das investigações”. “Foi pelas notícias que soubemos que a universidade não chegou a revelar os resultados das investigações”, disse.

“FICOU PROVADO QUE NÓS NÃO NOMEAMOS NINGUÉM ATÉ OUTROS ÓRGÃOS O TEREM FEITO”

Em declarações aos jornalistas após a audiência, Scott Chiang sublinhou que, nos primeiros dois artigos, “não existia informação suficiente que apontasse [para Wang Jianwei]” e que, na terceira notícia, a Macau Concealers estava a citar um outro órgão. Em representação de Jason Chao, cuja tese de mestrado no Reino Unido impediu de viajar até Macau, Scott Chiang afirmou ter ficado satisfeito com o resultado da sessão. “Estou contente com o que vimos hoje. Nós demos o nosso melhor e ficou provado que nós não nomeamos ninguém até outros órgãos o terem feito, por isso estamos optimistas”, declarou.

Scott Chiang lamentou que os documentos da UM não tivessem sido utilizados como prova em sede de julgamento por defender que as alegações “são uma peça de informação importante”. “Nós nunca soubemos o resultado das investigações. A melhor forma de limpar o nome do senhor seria conhecendo os resultados da investigação da UM”, atirou Chiang. O também proprietário da Macau Concealers defendeu que a publicação fez o melhor que pôde em pedir esclarecimentos à universidade e nunca recebeu “um não definitivo”. “Nós nunca recebemos uma resposta concreta sobre se existe algum caso contra ele ou não”, argumentou.

Nas alegações finais, Sio Lai Tan, advogada de Jason Chao, justificou que os três artigos não tinham como propósito difamar Wang Jianwei mas sim chamar a atenção da sociedade para a questão do assédio sexual. Aliás, sublinhou a causídica, o arguido e o queixoso “nem se conheciam”. Sio argumentou que as publicações da Macau Concealers têm como público-alvo “toda a sociedade” e não a comunidade da UM, pelo que defende não ser possível “saber quem era a pessoa [em questão]”. A advogada afirmou ainda que a UM “nunca chegou a negar que [o suspeito era o] ofendido e se não tivesse recebido queixas devia ter declarado”. “A Macau Concealers empenhou todos os esforços possíveis para saber quem era a pessoa”, afirmou a causídica, que pediu a absolvição de Jason Chao.

A leitura da sentença ficou marcada para 6 de Setembro, pelas 15h30. De acordo com o Código Penal, o crime de difamação é punido com pena de prisão até seis meses ou com de multa até 240 dias.