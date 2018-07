Viva Macau: A “generosidade excessiva” do Governo com os fundos públicos deve ser evitada, diz Agnes Lam

Com os procedimentos de falência da companhia aérea Viva Macau encerrados, a deputada Agnes Lam questionou a decisão irreflectida do Governo de atribuir um empréstimo de 212 milhões de patacas, e questionou que medidas serão tomadas para prevenir erros semelhantes no futuro.

Stacey Qiao

Na sequência do arquivamento dos procedimentos de falência da antiga companhia aérea Viva Macau – Sociedade de Aviação, Limitada, que significa que o Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) não conseguiu reaver a dívida de 212 milhões de patacas, a deputada Agnes Lam levantou questões sobre como o empréstimo foi concedido em primeiro lugar, quem deve assumir responsabilidades e que medidas vão ser adoptadas para evitar que esta situação se repita.

Lam citou números “surpreendentes” de dívidas na interpelação escrita que ontem submeteu: o valor total da dívida de falência da Viva Macau é cerca de 1,40 mil milhões, com 1.841 credores, incluindo companhias aéreas, o FDIC, aeroportos em várias cidades, bancos, parceiros, agências de viagem, passageiros e trabalhadores; entre eles, o maior credor é a Eagle Airways Holdings Limited, e o segundo maior credor é o FDIC.

A deputada descreveu o empréstimo à Viva Macau como “deitar dinheiro ao mar”, e questionou porque é que o Governo falhou em realizar as devidas diligências em relação ao devedor e fiador, resultando em perdas significativas de fundos públicos. “Agora que a dívida nāo pode ser recuperada, quem deve assumir as responsabilidades? Foi um problema do sistema ou de quem tomou as decisōes? Houve falhas na administraçāo? Vai o Governo perseguir responsabilidades uma vez que a dívida era dinheiro público da RAEM?”, apontou a deputada numa série de perguntas.

O empréstimo, que foi atribuído à empresa através do Esquema de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME), levou Agnes Lam a questionar se existem “padrōes inconsistentes” dentro do esquema: actualmente, o montante máximo de apoio por empresa é de 600 mil patacas e o fiador deve ser um residente da RAEM, no entanto, o fiador do empréstimo à Viva Macau – Eagle Airways – é uma empresa de investimento registada em Hong Kong, o que levou a falhas posteriores em ter acesso aos saldos bancários devido à falta de cooperaçāo judicial em matérias civis entre Macau e Hong Kong. Para além disso, o Esquema de Apoio às PME’s tem requerimentos rigorosos quanto às operações de negócio dos candidatos, estado de dívidas e histórico de compensações, no entanto, no caso da Viva Macau, a empresa tinha sofrido perdas durante vários anos e nāo tinha apresentado o relatório anual para ser analisado pelo Governo, mas o empréstimo foi concedido.

“Porque é que existe discrepância entre o grande cuidado com as PME’s e a ‘excessiva generosidade’ com a Viva Macau?”, questionou Lam. “Qual era a lógica do Governo na altura? O que vai fazer para evitar que esta falha aconteça novamente?”, prosseguiu.

Para além da dívida da Viva Macau, a deputada exigiu também que o FDIC divulgue outras dívidas duvidosas e negativas de forma a permitir o escrutínio público do uso adequado de fundos públicos.