TUI dá razão à China Road Bridge em recurso interposto por Chui Sai On

O Governo terá que proceder a um novo cálculo da pontuação final dos concorrentes à empreitada de construção da superestrutura do parque de materiais e oficinas do sistema de metro ligeiro, adjudicando a respectiva obra à empresa que obteve o maior número de pontos. A decisão consta de um acórdão do Tribunal de Última Instância (TUI) que julgou improcedente um recurso do Chefe do Executivo contra a decisão anterior do Tribunal de Segunda Instância (TSI), que tinha dado razão à China Road and Bridge Corporation.

A 25 de Julho de 2016, o Chefe do Executivo ordenou a adjudicação da obra do parque de materiais e oficinas à Companhia de Engenharia e de Construção da China (CCEC). A China Road and Bridge Corporation recorreu da decisão de Chui Sai On para o TSI, que anulou o acto administrativo do líder do Governo. O Chefe do Executivo interpôs recurso junto do TUI, cujo acórdão foi ontem tornado público, alegando que a decisão do TSI violava a lei e era usurpadora de poderes.

O TUI deliberou que foram cometidos erros na apreciação das propostas apresentadas pela China Road Bridge e pela CECC por não terem sido obedecidos os critérios definidos pela Administração. Em específico, o tribunal colectivo considera que a China Road Bridge deveria ter recebido a pontuação referente à experiência do quadro técnico, um dos critérios do concurso.

No recurso, a defesa de Chui Sai On alegou que o TSI não tinha poderes para “obrigar a Administração a adjudicar o contrato”, uma vez que se trata de um acto administrativo. Entende o TUI que não se pode alegar “usurpação de poder”, uma vez que esta acção “consiste na prática, por um órgão administrativo, de um acto incluído nas atribuições dos tribunais judiciais” e o que está em causa, defende, é uma “decisão judicial”.

O TUI conclui que a Administração “não tem nenhuma margem de livre decisão, nem espaço de discricionariedade” e está vinculada a calcular novamente a pontuação final do concurso e a apurar que proposta obteve mais pontos. “Tudo em conformidade com as regras e critérios de avaliação previamente definidos no Programa de Consulta, os quais devem ser rigorosamente seguidos”, pode ler-se no acórdão.

Em comunicado, o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes afirmou estar a “estudar o teor da sentença” e garantiu “acompanhar os respectivos trabalhos de acordo com a lei”. C.V.N.