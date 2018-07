O palco aos românticos e à fusão de sonoridades, na 32ª edição do FIMM

Abre com Donizetti e encerra com Schumann, a próxima edição do Festival Internacional de Música de Macau. Da evocação do compositor italiano, no 170º aniversário da sua morte, ao lirismo sinfónico do compositor alemão, centra-se o programa na densidade romântica dos anos de Oitocentos. O cartaz contempla ainda electrónica, jazz, sonoridades da Renascença ou a fusão entre fado e flamenco.

Sílvia Gonçalves

O 170º aniversário da morte de Donizetti determina a escolha da produção operática “L’Elisir D’Amore”, pela Ópera de Zurique, para abertura do XXXII Festival Internacional de Música de Macau (FIMM). Se o arranque acontece com o lirismo de um dos mais profícuos compositores do Romantismo oitocentista, também o encerramento do festival – que decorre entre 28 de Setembro e 28 de Outubro – leva a palco sinfonias completas de um outro romântico, o alemão Robert Schumann, pela orquestra Staatskapelle Dresden. Num programa dominado, como é habitual, por diferentes dimensões da música erudita – sobretudo clássica, romântica e barroca – afigura-se ainda a inserção de alguns inusitados, como o pianista de jazz jamaicano Monty Alexander, a fusão de fado e flamenco do trio Sangre Ibérico, ou “Batida Electrónica”, concerto que reúne sons da electrónica e do dubstep, pelas bandas EVADE, de Macau, e FM3, de Pequim, naquela que é a primeira incursão do festival nas Oficinas Navais Nº2, espaço ainda em recuperação. O orçamento do FIMM, à semelhança da edição anterior, é de 30 milhões de patacas.

Na tradição operática italiana da primeira metade do século XIX enquadra-se a ópera cómica “L’Elisir D’Amore”, que se apresenta entre 28 e 30 de Setembro no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, numa produção da Ópera de Zurique, com direcção musical de Ralf Weikert e encenação de Grischa Asagaroff, e que conta com a participação do Coro Lírico Siciliano e da Orquestra de Macau. A escolha Gaetano Donizetti para abertura da próxima edição do FIMM, justifica-a o Instituto Cultural (IC)com o 170.º aniversário da morte do mestre romântico italiano, nascido em Bérgamo.

Ao habitual ciclo de concertos de jovens músicos locais, “Bravo Macau!”, no Teatro Dom Pedro V, a 29 de Setembro, segue-se o espectáculo “Portugal encontra Espanha”, com o trio Sangre Ibérico, que resulta numa fusão de pop, flamenco e fado, na Casa do Mandarim, a 5 de Outubro. A Sinfonia nº8 de Anton Bruckner será executada pela Orquestra Filarmónica de Xangai, conduzida pelo maestro Lu Jia, director musical da Orquestra de Macau. Interpretada será a versão original da sinfonia, de 1887, longamente revista, de modo a “melhor compreender as intenções originais” do compositor austríaco, pode ler-se no programa.

A 6 e 7 de Outubro, será o Quarteto Hagen, de Salzburgo, a apresentar no Teatro Dom Pedro V um programa que contempla Schubert, Beethoven, Haydn e Berg. A segunda proposta operática do FIMM acontece no fim-de-semana seguinte, também no Dom Pedro V, com “Il Signor Bruschino”, de Gioachino Rossini, pela L’Opéra de Chambre de Genève e com direcção musical de Franco Trinca, que marca o 150º aniversário da morte do compositor italiano. Também a 12 e 13 de Outubro, o trio do pianista jamaicano Monty Alexander, apresenta-se no Pequeno Auditório do CCM. A Orquestra Nacional de Cantão leva, a 14 de Outubro, a suíte sinfónica “Rima Cantonense na Rota da Seda” ao Grande Auditório do CCM.

Na mesma noite, a segunda presença lusófona no FIMM acontece no Pequeno Auditório do CCM, com o violoncelista brasileiro António Meneses e um programa de Bach, Piatti ou Cassadó. A 19 de Outubro, a Orquestra Chinesa de Macau aresenta-se com “Caminho Nostálgico”, com direcção de Liu Shia e um reportório que integra uma peça em estreia mundial, “Suíte Ge Liang Liang”, de Wang Danhong, no Grande Auditório do CCM. “Rainha das Musas” é a proposta do coro britânico Stile Antico, três vezes nomeado para os Grammy. Centrados nas obras vocais polifónicas dos séculos XVI e XVII , o colectivo apresenta no Teatro Dom Pedro V, a 20 de Outubro, uma selecção de música renascentista composta durante o reinado de Isabel I, a que não são alheios os segredos palacianos da Casa Tudor. No dia seguinte, o mesmo coro interpreta “Responsórios Tenebrae”, num reportório de música sacra do compositor renascentista espanhol Tomás Luis de Victoria. A 21 de Outubro, a Camerata Salzburg, acompanhada do violinista francês Renaud Capuçon, leva ao Grande Auditório do Centro Cultural de Macau um programa de dois concertos para violino de Mozart e duas sinfonias de Haydn.

O festival faz este ano uma incursão num espaço alternativo aos palcos convencionais, as Oficinas Navais nº2, com o espectáculo “Batida Electrónica”, que reúne, a 26 de Outubro, as bandas EVADE, de Macau, e FM3, de Pequim, pioneiros da música electrónica na China. Paisagens sonoras a marcar o arranque de uma nova sala de espectáculos na cidade, que o presidente substituto do IC, Ieong Chi Kin, disse ontem querer disponibilizar para associações locais e músicos, a custo zero, o que deverá acontecer, antecipa, “no final deste ano”.

A 26 e 27 de Outubro, o quarteto Los Romero leva ao Dom Pedro V um programa de música clássica espanhola para guitarra, com obras de compositores como Albéniz, Granados e Lorente. O XXXII FIMM, que contempla também palestras, masterclasses e workshops, encerra a 27 e 28 de Outubro, com a orquestra Staatskapelle Dresden, dedicada à interpretação de música alemã e austríaca. Com direcção do maestro Christian Thielemann, a formação apresenta, em dois concertos, as sinfonias completas de Schumann. Um desfecho de festival que privilegia, como no arranque, uma incursão no Romantismo de Oitocentos.