Incêndios na Grécia fizeram pelo menos 74 mortos

Aumentou para 74 o número de vítimas mortais dos incêndios na Grécia que fizeram ainda quase duas centenas de feridos, segundo o último balanço oficial. O incêndio é o mais mortal na Europa desde o princípio do século a par dos que se registaram em Portugal, em 2017, e na Grécia, em 2007.

“Até ao momento registam-se 74 mortos, mas muitas pessoas continuam dadas como desaparecidas. Os bombeiros estão a tentar procurar as pessoas nas casas das zonas que foram atingidas pelas chamas. Neste momento há 187 feridos, 60 dos quais são crianças. A maior parte dos feridos está internada em vários hospitais. É possível que o balanço de vítimas mortais venha a aumentar”, disse ontem Eva Webster, da AMNA, em Atenas.

O primeiro-ministro reuniu-se com “vários membros do governo” e referiu que se trata de “uma grande tragédia, e que está a ser organizada uma resposta para combater a situação”, explicou Eva Webster. Alexis Tsipras declarou três dias de luto pelas vítimas dos incêndios, prometendo que “ninguém ficará sem ajuda”.

Um dos incêndios, a cerca de 50 quilómetros de Atenas, obrigou à evacuação de três localidades, reduzindo a cinzas dezenas de casas e causando o encerramento ao tráfego durante 17 quilómetros da auto-estrada de Olímpia, que liga a capital ao Peloponeso.

O Ministério Público já iniciou as primeiras investigações para determinar as causas dos incêndios que, segundo suspeitam membros do governo, poderiam ser intencionais ou pelo menos provocados por condutas negligentes.

“Agora é o momento da unidade e da solidariedade, não pode haver diferenças ou imposições de culpa (…). É o momento de mobilização e de lutar para salvar o que pode ser salvo”, assinalou Tsipras, agradecendo as múltiplas mensagens de solidariedade recebidas de toda a Europa.

Operações de resgate em curso

A costa grega está a ser monitorizada por 12 embarcações da Guarda Costeira grega e 30 embarcações privadas, à procura de pessoas encurraladas pelas chamas dos incêndios em Ática, revelou o governo grego em comunicado. A nota oficial informa que foram retiradas 715 pessoas da localidade de Mati, aldeia que foi consumida pelos incêndios.

O porta-voz do governo grego contabiliza os meios operacionais em uso no combate aos incêndios “catastróficos”, incluindo 38 ambulâncias, quatro unidades móveis e duas unidades especializadas de resposta a desastres.

“A Marinha também contribuiu com uma fragata, dois barcos de escalada, três helicópteros e três navios de guerra para conflitos assimétricos”, pode ler-se no comunicado do porta-voz do governo helénico, Dimitris Tzanakopoulos.

“A situação ainda é crítica. A rápida escalada dos fogos, em 14 localizações simultâneas, três frentes paralelas em Ática, assim como a velocidade dos ventos, que chegou ao nível 9 na escala de Beaufort, criaram condições operacionais extremamente difíceis para as forças aéreas e terrestres”, explica o comunicado emitido ontem. Além da operação de combate a incêndios há um plano de emergência paralelo com a mobilização dos ministérios da Administração Interna, Saúde, Transportes, Defesa, Marinha e Ambiente, juntamente com a Polícia.

O comunicado informa que será realizada uma reunião posterior com a participação de todos os ministros e do Chefe da Brigada de Fogos, a fim de avaliar plenamente a solução e tomar medidas para “enfrentar a crise”.

Apenas em Ática, 156 adultos foram hospitalizados, 11 em estado crítico, e 16 crianças, que não correm perigo. A maioria dos feridos foi transportada para o Hospital de Evangelismos, em Atenas, enquanto vários hospitais militares em Ática estão de portas abertas.

Os mais mortíferos do século

Os violentos incêndios em Atenas são dos mais mortíferos na Europa desde o princípio do século a par dos que se registaram em Portugal, em 2017, e na Grécia em 2007.

Em Junho de 2017, 64 pessoas perderam a vida e mais de 250 ficaram feridas no incêndio florestal de Pedrógão Grande, em Portugal. No mês de Outubro do ano passado um outro incêndio na região centro de Portugal fez 50 mortos e 70 feridos, destruindo ainda 1.500 casas e mais de 500 empresas.

Portugal já tinha registado, em 2003, incêndios de grandes proporções, atingindo sobretudo o centro e o sul do país, e que provocaram 20 mortos e a destruição de 425.000 hectares de floresta. Em 1966, um fogo na floresta de Sintra, na região de Lisboa, provocou a morte a 25 militares que tentavam combater as chamas.

Em 2015, na região russa da Sibéria, um violento incêndio fez 34 vítimas mortais e destruiu mais de duas mil casas. O fogo que consumiu vastas zonas de floresta no sul da Sibéria propagou-se rapidamente, tendo atingido a Mongólia e a zona de fronteira com a República Popular da China, segundo a secção russa da organização ambientalista Greenpeace.

Cinco anos antes, entre Julho e Agosto de 2010, a zona ocidental da Grécia foi atingida por um incêndio que fez 60 mortos, destruindo povoações inteiras e 250 mil hectares de floresta. No mês de Agosto do mesmo ano, reacendimentos fizeram 77 mortos, no Peloponeso, centro da Grécia, e na ilha de Evia.

Nos incêndios de 2010, a maior parte das vítimas mortais foram habitantes de pequenas povoações que tentavam fugir dos locais cercados pelas chamas.

Em 2012, cinco pessoas acusadas de terem provocado os incêndios foram condenadas a 10 anos de prisão por um tribunal do Peloponeso: um vice-presidente da câmara, o chefe dos bombeiros local, um bombeiro voluntário e uma mulher foram considerados responsáveis pelo fogo provocado por um churrasco de cozinha.

Agência Lusa