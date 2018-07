IC só recebeu ontem pedido do Edifício Rainha D. Leonor

O pedido de classificação do Edifício Rainha D. Leonor só deu entrada no Instituto Cultural (IC) na tarde de ontem. A confirmação foi ontem deixada por Ieong Chi Kin, presidente substituto do IC, à margem da conferência de imprensa de apresentação do XXXII Festival Internacional de Música de Macau. Ao PONTO FINAL, o arquitecto Rui Leão, presidente da Docomomo Macau, confirmou que entregou o pedido de classificação na passada quarta-feira em cinco locais diferentes, incluindo no edifício do IC.

Ieong Chi Kin confirmou que o pedido de classificação do Edifício Rainha D. Leonor foi recebido pelo IC ao início da tarde de ontem e que seria encaminhado para o Departamento do Património Cultural. Questionado pelos jornalistas quanto à possibilidade do organismo alterar a sua opinião quanto ao valor patrimonial da torre habitacional, o dirigente afirmou que “o IC já apresentou as suas ideias na reunião” do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU). Recorde-se que na última reunião deste conselho foi revelado que o parecer preliminar do IC não apontava que o prédio se revestisse de valor patrimonial.

Ao PONTO FINAL, Rui Leão confirmou que, na passada quarta-feira, a Docomomo entregou o pedido de classificação nos gabinetes do Chefe do Executivo e do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, no edifício do IC e ao director e secretário-adjunto das Obras Públicas. Entretanto, encontra-se a decorrer uma petição, endereçada ao Chefe do Executivo, de um grupo formado pela Docomomo e pela Energia Cívica de Macau. Ao final da tarde de ontem, 480 pessoas já tinham subscrito a petição, sendo que o objectivo dos promotores é alcançar as 500 assinaturas.

Na semana passada, a presidente da Docomomo International enviou uma carta ao Chefe do Executivo a pedir a classificação do Edifício Rainha D. Leonor. Ana Tostões defende que a torre habitacional é uma “peça de arte arquitectónica única em Macau”, que “incorpora os princípios e ideias que surgiram com o advento da arquitectura modernista no período do pós-guerra”. “O edifício encontra-se em bom estado de conservação, com todas as infraestruturas em funcionamento e está inteiramente ocupado por unidades habitacionais na torre”, pode ler-se na missiva. C.V.N.