Coutinho e Sulu Sou querem debate sobre Viva Macau na AL

José Pereira Coutinho e Sulu Sou querem levar ao hemiciclo os empréstimos concedidos à Viva Macau pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC). Os deputados apresentaram uma proposta de debate na Assembleia Legislativa (AL) sobre os empréstimos no valor de 212 milhões de patacas à Viva Macau, através do FDIC, pedindo esclarecimentos ao Governo.

Os tribunais, recorde-se, consideraram que a sentença do referido processo transitou em julgado, acrescentando que a Viva Macau “já não possui quaisquer outros bens e quantias para pagar as dívidas dos credores”, arquivando assim o processo.

Numa nota assinada pelos dois deputados, José Pereira Coutinho recorda que foram levantadas “muitas suspeitas” relativamente aos três últimos empréstimos concedidos à Viva Macau tendo em conta que havia “prestações vencidas e não pagas de empréstimos”. No entanto, “Governo continuou a conceder créditos”, apontou Coutinho. “Nos anos 2008, 2009, 2013 e 2014, o nosso gabinete interpelou várias vezes por via oral e escrito ao Governo quando às responsabilidades nos negligentes empréstimos, mas até à presente data não obtivemos respostas”, lamentou o deputado.

Pereira Coutinho e Sulu Sou questionam o Executivo sobre as razões que levaram ao fracasso das garantias dos empréstimos à Viva Macau, instando o Governo a apurar “quem é ou são os responsáveis” pelo não pagamento desse montante concedido à empresa de aviação que declarou falência em 2010.

A proposta conjunta de Pereira Coutinho e Sulu Sou “tem como objectivo convidar os membros do Governo a comparecer no hemiciclo no sentido de discutir este importante assunto”, procurando assim “evitar situações idênticas” ao mesmo tempo que são “apuradas as responsabilidades pelos danos ao erário público”, conclui a nota.

P.A.S.