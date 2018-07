Chan Hong pede a remoção dos veículos “zombie” deixados pelo tufão Hato

Há um ano, o tufão Hato deixou um rasto de destruição que ainda não foi totalmente ultrapassado. A deputada Chan Hong, numa interpelação escrita dirigida ao Governo, alertou para a quantidade de carros destruídos pelo tufão abandonados nos parques de estacionamento que ainda não foram removidos e continuam a ocupar lugares de estacionamento públicos.

O tufão Hato passou por Macau há quase um ano, mas as marcas da destruição ainda se fazem notar. Na altura, o fenómeno meteorológico provocou inundações e deixou milhares de carros destruídos. Um ano depois, há problemas que ainda não foram resolvidos. Numa interpelação escrita dirigida ao Executivo, a deputada Chan Hong alerta para o que ainda não foi feito e para os carros “zombie” que continuam a ocupar lugares de estacionamento em parques públicos.

“Já passou um ano e a destruição deixada pelo Hato nas ruas tem, gradualmente, desaparecido, mas em alguns parques de estacionamento, especialmente os públicos, ainda há veículos inundados que ainda não foram removidos”, refere a deputada, acrescentando que, após se ter deslocado ao local para investigar, verificou que ainda há vários carros abandonados e destruídos no parque B2 do estacionamento do Campo dos Operários da Associação Geral dos Operários de Macau. Estes carros “zombie”, como a deputada lhes chama, já não têm rodas, têm as janelas partidas e alguns estão mesmo abandonados em zonas de passagem, bloqueando a entrada de outras viaturas. Chan Hong estima que haja várias dezenas de carros nestas condições só neste parque. “Os carros zombie não são apenas prejudiciais à saúde pública, como também estão a ocupar o estacionamento em parques que já têm poucos lugares”, sublinha a deputada. Segundo Chan Hong, apesar de após o tufão terem sido retirados mais de 6500 carros destruídos, ainda falta remover mais de 100.

Assim, Chan Hong pede a rápida intervenção das autoridades para removerem os carros de maneira adequada, frisando que a empresa gestora do parque de estacionamento do Campo dos Operários já contactou os proprietários dos veículos para removerem os carros, mas a situação continuou por resolver. Para a deputada, a empresa de gestão do parque de estacionamento deve, em coordenação com o Governo e com os donos das viaturas, ficar responsável pela remoção dos carros “zombie”, de forma a libertar os lugares de estacionamento.

Na interpelação escrita, Chan Hong questiona se o Governo está na posse de estatísticas sobre o número de carros “zombie” danificados pelas inundações de há um ano e se tem algum mecanismo de coordenação com as empresas de gestão dos parques e com os donos dos carros. Num segundo ponto, a deputada pergunta directamente quais as medidas do Governo para libertar estes lugares de estacionamento.

Recorde-se que o tufão Hato, que afectou em Agosto do ano passado toda a região do Sul da China e ilhas do Pacífico, foi um dos mais fortes que passou por Macau nos últimos 50 anos, com o Governo a estimar prejuízos na ordem dos 12,55 mil milhões de patacas. Grande parte do território de Macau ficou inundado, provocando falhas de energia e água. O tufão Hato deixou ainda 10 vítimas mortais e mais de 200 feridos em Macau.