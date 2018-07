Yat Yuen rescinde contratos com funcionários a 31 de Agosto

A Companhia de Corridas de Galgos (Yat Yuen)vai rescindir os contratos de trabalho com os seus funcionários a tempo inteiro a 31 de Agosto. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, durante este período os funcionários não necessitam de trabalhar, assegurando a empresa o pagamento dos salários. Segundo a mesma estação, a indemnização por despedimento será atribuída no prazo de nove dias úteis após o termo dos contratos. Em comunicado divulgado a 21 de Julho, a empresa havia prometido aos funcionários cinco dias de sessões de recrutamento no Centro de Recrutamento da SJM, que disponibiliza 300 ofertas de emprego no imediato e cerca de 8000 para o empreendimento Lisboa Palace, em construção. Na primeira sessão de recrutamento, que decorreu ontem, estiveram presentes, de acordo com a Ou Mun Tin Toi, 94 funcionários do Canídromo. Destes,38 disseram estar à procura de emprego, e os restantes apenas solicitaram informações.