Sulu Sou: Fim ao sorteio nas candidaturas para habitações económicas

Preocupado com o facto de o sistema de votações nas candidaturas à habitação económica se ter transformado num “sorteio”, o deputado Sulu Sou sugeriu ao Governo que restaure o sistema de marcações e, especialmente, o sistema de filas para garantir a alocação justa de recursos habitacionais limitados.

Stacey Qiao

Apreensivo com as deficiências do actual sistema de habitação económica, Sulu Sou sugeriu ontem numa interpelação escrita que o Governo aproveite a oportunidade da revisão da Lei da Habitação Económica e restaure o sistema de marcações e filas. O deputado acredita ainda que as mudanças deveriam ser feitas para garantir que os residentes permanentes tenham prioridade e que as propriedades fossem para aqueles que mais necessitassem.

As preocupações na interpelação escrita ecoaram numa questão levantada por Sulu Sou na sessão da Assembleia Legislativa a 19 de Julho. Descrevendo o facto de que “as pessoas não podem pagar um lar” como “uma bomba-relógio” e “uma das fontes de instabilidade social”, o deputado enfatizou a importância de garantir o direito à habitação das pessoas. No entanto, o problemático sistema de candidaturas à habitação económica afectou seriamente o bem-estar das pessoas.

“O sistema de habitação económica estava a funcionar de forma bastante eficaz com o sistema de marcação e filas até que o Governo entrou numa direcção completamente errada para um sistema de votação agrupado em 2011”, lamentou o deputado. As consequências foram desastrosas: com o fornecimento muito limitado de unidades de habitação económica, o sistema de votação tornou-se um “sorteio”, que não leva em consideração as necessidades reais dos candidatos, como, por exemplo, o rendimento médio da família, tipo e anos das unidades habitacionais, compartilhamento de domicílios, número de idosos para cuidar, entre outros. Além disso, a equipa de candidatos é baralhada cada vez que os resultados da candidatura são divulgados, e os candidatos mal sucedidos podem apenas esperar uma próxima ronda para se voltarem a candidatar e “tentar a sorte”, o que representa uma considerável incerteza.

Sou insiste que o Governo deveria voltar ao sistema antigo. Em Agosto do ano passado, o secretário para os Transportes e Obras Públicas prometeu readoptar o sistema de marcação, mas não quis retomar o sistema de filas que podia dar aos candidatos falsas esperanças. Sulu Sou argumentou que a restauração do sistema de filas é particularmente necessária, uma vez que iria impulsionar o Governo a recuperar activamente terrenos parados e acumular reservas de terrenos para assegurar um fornecimento planeado e estável de unidades de habitação económica. Como resultado, os candidatos poderiam obter apartamentos de acordo com as suas necessidades reais, e as reuniões familiares não nucleares e os indivíduos também poderiam desfrutar de oportunidades iguais em vez de serem meramente “candidatos sem sucesso” como no sistema actual.

Além do sistema de marcação e filas, o deputado também sugeriu que as autoridades vissem a prática de Hong Kong: todas as pessoas casadas devem inscrever-se com o cônjuge; Pelo menos metade dos membros da família candidata viveram na cidade durante sete anos ou mais, e todos os membros estão actualmente a viver na cidade. Desta forma, acredita Sou, os recursos limitados poderiam “ser utilizados de maneira justa, razoável e completa”.

Questionado pelo PONTO FINAL se a candidatura à habitação económica deve ser regularizada, o deputado disse que “pode ser difícil com os recursos actuais, mas acredito que deveria ser o objectivo final”. Sulu Sou também acredita que a melhoria da Lei da Habitação Económica deveria andar de mãos dadas com a Lei da Habitação Social. “O limite superior da habitação social deve estar ligado ao limite inferior da habitação económica”, disse Sou, acrescentando que “não devemos deixar um vácuo no sistema onde as pessoas são demasiado “ricas” para serem elegíveis para a habitação social, mas ainda não podem pagar este tipo de habitação.