Relatório do CCAC sobre IPIM é “oportunidade de revisão”, defende Lionel Leong

Lionel Leong considera que o relatório do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) sobre as autorizações de residência concedidas pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) são “uma oportunidade de revisão”. As declarações do secretário para a Economia e Finanças foram feitas no decorrer de uma visita às subunidades do IPIM, indica uma nota do organismo. O governante apontou ainda que o relatório irá permitir ao IPIM rever e optimizar os seus trabalhos através de auto-reflexão, bem como possibilitar que a sociedade conheça melhor os dois regimes de fixação de residência. Segundo a mesma nota, Lionel Leong acredita que a implementação das medidas de aperfeiçoamento a curto, médio e longo prazo vai ajudar a melhorar estes dois regimes.

Durante a visita, o secretário para a Economia e Finanças defendeu que os serviços públicos de Macau devem pensar e planear a melhor forma de Macau se posicionar enquanto centro mundial de turismo e lazer e plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. Em específico, o IPIM, enquanto organismo responsável pela promoção do comércio da RAEM, deve ter em atenção as novas tendências do desenvolvimento local e externo e fortalecer as pesquisar preliminares e trabalhos publicitários, sublinhou o governante. Lionel Leong alertou ainda que o IPIM deve prestar atenção à mudança das políticas e indústrias das outras cidades da Grande Baía e estudar como melhor tirar proveito do seu gabinete de representação em Cantão, de forma a cooperar com as políticas das cidades vizinhas e a desenvolver a economia de Macau.