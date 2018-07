Organização judiciária: Deputados preocupados com independência dos tribunais

A alteração à Lei de Bases da Organização Judiciária (LBOJ) no sentido de que apenas juízes chineses possam julgar casos relativos à defesa do Estado foi aceite pela maioria dos deputados que integram a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. Os membros que se mostraram contra levantaram questões relacionadas com a Lei Básica e a independência dos tribunais.

Catarina Vila Nova

A maioria dos deputados que integram a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) concorda que os crimes contra a Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado passem a ser julgados apenas por juízes de nacionalidade chinesa. Esta é uma das alterações previstas à Lei de Bases da Organização Judiciária, actualmente em discussão na especialidade. Ainda assim, segundo explicou ontem Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da AL, alguns membros mostraram-se contra esta norma, por entenderem que não está de acordo com a Lei Básica e que coloca em causa a independência judicial.

“Os deputados que não concordam com essa alteração estão preocupados com a independência dos tribunais e com a contratação de magistrados estrangeiros. Acham que na Lei Básica não há uma disposição que especifica que os casos relativos à segurança do Estado têm que ser julgados por magistrados de nomeação definitiva e de nacionalidade chinesa”, explicou Vong Hin Fai. O deputado fez ainda questão de sublinhar que “a maioria está de acordo com a alteração”. “Essa maioria acha que a alteração não contraria a Lei Básica e que os crimes relativos à defesa da segurança do Estado devem ser julgados por juízes chineses e de nomeação definitiva”, afirmou. Também para esta maioria a questão da independência dos tribunais e do sistema judicial não se coloca. “A maioria dos membros da comissão acha que não vai pôr em causa a independência judicial”, declarou Vong Hin Fai.

No entanto, para a 3ª comissão a questão que se coloca é saber como vai ser regulado este artigo de forma a ser salvaguardado o princípio do juiz natural. De acordo com a versão inicial da proposta de lei, “cabe a juízes previamente designados pelo Conselho dos Magistrados Judiciais, por períodos de dois anos, de entre os de nomeação definitiva e que sejam cidadãos chineses”, julgar os crimes previstos e regulados na Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado. “Temos que perguntar ao proponente [Governo] como vai ser salvaguardado o princípio do juiz natural. Depois da designação de um grupo de magistrados como é que os processos vão ser atribuídos? Será por meio de sorteio?”, questionou Vong Hin Fai.

Outro ponto que levantou algumas dúvidas no seio da comissão está relacionado com o funcionamento dos tribunais de primeira instância. Para Vong Hin Fai, o artigo 23º da Lei de Bases de Organização Judiciária vem “alterar de forma significativa o funcionamento do tribunal colectivo”, na medida em que a sua alçada é aumentada das actuais 50 mil patacas para um milhão de patacas. No entender da comissão, esta alteração vai resultar numa diminuição do número de casos julgados pelo tribunal colectivo, que passam a ser julgados pelo tribunal singular.

“A intenção do proponente é acelerar os processos do julgamento dos casos através do tribunal singular porque vai ser mais célere em todo o processo enquanto que o tribunal colectivo pode ser mais demorado”, considerou Vong Hin Fai. No entanto, esta alteração não é acompanhada pelo aumento dos magistrados do Tribunal Judicial de Base, mas sim do Tribunal de Segunda Instância, que passam de oito para 12. “A comissão manifesta a sua preocupação quanto à qualidade dos julgamentos quando, no futuro, passarem a ser os juízes do tribunal singular a assumir a maioria dos casos”, alertou o deputado.