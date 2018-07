Macau promove medicina tradicional chinesa em Barcelona

O “Seminário de Mesa-Redonda sobre o Desenvolvimento Inovador e a Promoção Comercial de Medicina Tradicional 2018” realizou-se no passado dia 9 de Julho em Barcelona, Espanha, e contou com a presenta de representantes do Governo. No evento estiveram ainda a assessora do Gabinete do secretário para a Economia e Finanças e o presidente da Guangdong-Macau Traditional Chinese Medicine Technology Industrial Park Development, Lu Hong, assim como responsáveis chineses e europeus.

Lu Hong referiu que o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação Guangdong-Macau se tem empenhado em utilizar Macau como plataforma de intercâmbio de peritos na medicina tradicional de diferentes regiões e diferentes áreas, através de diversos métodos, tais como fóruns ou formações, levando a cabo uma cooperação substancial nesta base.

O seminário teve três temas fundamentais: “Barreiras ao Registo e Estratégias de Desenvolvimento dos Produtos de Medicina Tradicional e Suplementos Alimentares”; o “Controlo de Qualidade de Importação e Exportação de Produtos de Medicina Tradicional” e os “Mercados Internacionais e Tendências de Desenvolvimento em Medicina Tradicional”.

Além das discussões e das sessões de mesa-redonda, oito empresas provenientes de Macau, do interior da China e da Europa foram também convidadas a levar os seus produtos para os apresentarem às bolsas de contacto com os importadores europeus. O objectivo deste seminário prende-se com a promoção de intercâmbios e cooperação internacional na cultura e indústria da medicina tradicional chinesa, inserido na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.