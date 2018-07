Lei Chan U pede rápida entrada em vigor da Lei de Protecção dos Consumidores

O deputado Lei Chan U pediu ao Governo celeridade na elaboração e entrada em vigor da Lei de Protecção dos Consumidores, que estava, inicialmente, prevista para o início de 2016. “Toda a sociedade está à espera da formulação da Lei de Protecção de Consumidores”, refere o deputado, acrescentando que esta situação tem prejudicado a imagem de Macau no mundo.

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, o deputado Lei Chan U chamou a atenção para a inexistência da Lei de Protecção dos Consumidores, que inicialmente deveria ter entrado em vigor no primeiro trimestre de 2016. O legislador recorda que, em Fevereiro do ano passado, o Governo tinha avançado que a lei estava já numa fase final de refinamento textual, mas até agora ainda não entrou em vigor. Lei Chan U questiona se a redacção da lei já está finalizada e quando é que vai entrar em processo legislativo. “O Governo declarou que ia levar a cabo trabalho relevante no sentido de iniciar o processo legislativo ‘a seu devido tempo’. Que progressos é que o Governo fez na formulação de leis sobre a concorrência?”, questiona o legislador, acrescentando que “toda a sociedade está à espera pela formulação da Lei da Protecção dos Consumidores”.

Lei Chan U refere que as queixas remetidas no Conselho dos Consumidores não afectam apenas os direitos dos consumidores, “prejudicam também a imagem de Macau como centro de lazer e de turismo a nível internacional. Na carta remetida ao Governo na passada sexta-feira, o deputado recorda os números das queixas recebidas pelo Conselho dos Consumidores só na primeira metade deste ano: 958, revelando um aumento de mais de 25% face ao mesmo período do ano passado.

O Governo tinha justificado o atraso na elaboração da lei com o facto de “não ser uma tarefa fácil”, que envolve questões jurídicas complexas, exige a incorporação de diferentes conceitos, opiniões legais e referência a leis semelhantes de outras regiões. Sobre a entrada no processo legislativo, Lei Chan U recorda a resposta do Governo a uma interpelação do deputado Si Ka Lon sobre o mesmo tema em Fevereiro de 2017. Na altura, o Governo dizia que, “como a lei tem vários artigos e um conteúdo complexo e sabendo que este ano [2017] vão ser realizadas eleições para a Assembleia Legislativa e que só sobram alguns meses antes do acto eleitoral, nesta altura o Governo vai continuar a trabalhar no documento para melhorar o seu conteúdo e garantir que entra na Assembleia Legislativa antes do final de 2017”. Contudo, a sessão da Assembleia Legislativa chegou ao fim e o projecto de lei não foi submetido, lê-se na interpelação de Lei Chan U.

Esta Lei de Protecção dos Direitos e Interesses dos Consumidores já era considerada urgente por parte do presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, em Fevereiro de 2017. No início do ano passado, o presidente da Comissão Executiva do Conselho de Consumidores, Wong Hon Neng, disse que o documento visava “reforçar a protecção dos direitos dos consumidores e regular o comércio online”, com destaque para os contratos assinados na internet entre vendedores e compradores. Wong Hon Neng garantiu ainda que, no comércio online, nas queixas feitas sobre serviços prestados por empresas sedeadas em Macau, o Governo da RAEM tem uma intervenção directa, através da Comissão Executiva do Conselho de Consumidores, fazendo a ponte entre o comprador e vendedor. Já no caso das queixas contra empresas sedeadas fora de Macau, o Governo tem uma acção mais limitada, enviando os casos para o regulador internacional com o qual existe um acordo para tratar da situação de acordo com a legislação local.