Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício vai pôr Macau a olhar para o céu

O 29.º Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau (CIFAM) vai decorrer nos dias 1, 8, 15, 24 de Setembro e no dia 1 de Outubro, na baía em frente à Torre de Macau. São cinco as noites que serão pontuadas com espectáculos de luz, cor, música e efeitos de laser proporcionadas por dez equipas que este ano participam no evento.

Para Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), o CIFAM transformou-se num palco para que as companhias pirotécnicas de topo das várias partes do mundo mostrem o seu potencial. O festival, que se realiza anualmente, é também uma forma de os visitantes de todas as partes do mundo se encontrarem na cidade com os residentes de Macau, indica a DST.

Este ano há dez equipas internacionais que vão mostrar em Macau o seu trabalho na área da pirotecnia. As equipas participantes são provenientes das Filipinas, Japão, Portugal, Alemanha, Áustria e Itália, que já se mostraram neste concurso em anos anteriores, e há ainda a estreia no CIFAM das equipas coreana, belga, francesa e chinesa. Portugal irá participar com a equipa Grupo Luso Pirotecnia, que foi também um dos convidados da edição do ano passado. O concurso envolve ainda uma outra empresa portuguesa, a Pirotécnica Minhota, que irá ser consultora técnica do evento.

Para apreciar o fogo-de-artifício, os locais mais procurados por macaenses e turistas são a baía frente à Torre de Macau, o topo da Colina da Penha e o espaço de lazer com cultura e criatividade Anim’Arte Nam Van, por exemplo. Além do espectáculo no céu, em terra também haverá festa. Em paralelo com o CIFAM, vai decorrer o Arraial do Fogo-de-Artifício, uma mostra de produtos gastronómicos, jogos e outras actividades para apresentar nas cinco noites organizadas pela DST em cooperação com a União Geral das Associações dos Moradores de Macau. As festividades acontecem a 1, 8, 15, 24 de Setembro e a 1 de Outubro, entre as 17 e as 23 horas.