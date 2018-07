Viva Macau com processo de falência arquivado

O processo de falência relativo à Viva Macau foi arquivado, estando em suspenso o processo de execução intentado pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) para obter as dívidas, foi ontem divulgado. Desta forma, a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) não conseguiu recuperar o empréstimo no valor de 212 milhões de patacas concedido em 2008 e 2009 à companhia área Viva Macau, que faliu com dívidas superiores a 1.140 milhões de patacas.

O montante havia sido disponibilizado como apoio financeiro ao abrigo do FDIC, depois de a Viva Macau ter pedido ajuda na sequência da crise de 2008. “O FDIC já usou todos meios legais, mas não encontrou quaisquer bens da avalista”, pode ler-se no comunicado da DSE, reagindo a uma nota publicada igualmente ontem pelo gabinete do presidente do Tribunal de Última Instância que dava conta do arquivamento do processo.

O comunicado da DSE acrescenta ainda que o tribunal mandou arquivar o respectivo processo de falência “por os bens da Viva Macau serem insuficientes para pagar as dívidas, e o tribunal também tomou uma decisão final de não haver necessidade de continuar a venda das acções detidas pela sua avalista”, referindo-se à empresa-mãe Eagle Airways.