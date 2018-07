Serviço de saúde mental electrónico disponibilizado este mês à comunidade filipina

No final deste mês será lançado um serviço de saúde mental electrónico gratuito dirigido à comunidade filipina, avançou Brian Hall, professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau (UM), ao PONTO FINAL. O lançamento desta plataforma surge na sequência de um estudo realizado junto de trabalhadoras domésticas filipinas que concluiu que a ‘eMental Health’ seria utilizada pela maioria das inquiridas.

Catarina Vila Nova

A maioria das empregadas domésticas filipinas utilizaria um serviço de saúde mental electrónico se este estivesse disponível em Macau. É esta a conclusão de um estudo conduzido por Brian Hall, professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau (UM), que será publicado no próximo mês na revista Global Mental Health, da Cambridge University Press. Cerca de 90% das inquiridas afirmaram ter um ‘smarthpone’ e, uma vez que o acesso à internet está largamente difundido em Macau, o investigador defende que a ‘eMental Health’ (saúde mental electrónica) é uma alternativa viável aos tratamentos tradicionais. Em declarações ao PONTO FINAL, Brian Hall explicou que a investigação serviu de base ao teste piloto deste serviço, direccionado à comunidade filipina de Macau, que será lançado este mês.

“Neste momento, o que podemos dizer é que a maioria da população [do estudo] disse que usaria [‘eMental Health’] se lhes fosse disponibilizada, e mais de 90% afirmou ter um ‘smartphone’, o que significa que uma barreira crítica em termos de acesso à tecnologia não é uma preocupação”, declarou o académico. Para Brian Hall, o principal obstáculo que a comunidade filipina enfrenta, no que diz respeito a cuidados de saúde mental, é o acesso a especialistas que oferecem este tipo de tratamentos. “Nós reparamos que existe uma procura por estes serviços mas, em particular, no seio da comunidade filipina não temos conhecimento de nenhum psicólogo clínico que ofereça serviços de terapia ou psicoterapia a trabalhadores migrantes filipinos”, afirmou.

Neste sentido, a ‘eMental Heatlh’ apresenta-se como uma alternativa viável na medida em que, explica Brian Hall, é um serviço que pode ser acedido em qualquer lugar e a qualquer hora, desde que o utilizador tenha acesso à internet. “Desde que tenham um sinal de wi-fi e acesso ao website podem ver as imagens sem qualquer restrição”, assegura o professor. Ademais, a intervenção é oferecida de forma gratuita.

SERVIÇO PENSADO PARA SER USADO DE FORMA INDEPENDENTE

Mas em que consiste um serviço de saúde mental electrónico? “É uma plataforma que oferece uma intervenção através de um website com imagens e conteúdo especificamente pensados para a comunidade filipina”, explica Brian Hall. Em termos práticos, quando o utilizador acede pela primeira vez tem que responder a um questionário e, no espaço de 24 horas, é contactado por um assistente que lhe explica como funciona o processo. A intervenção está dividida em cinco sessões, sendo a primeira de orientação e as restantes quatro com conteúdos “especificamente pensados para fazer as pessoas agir de forma diferente nas suas vidas e tornarem-se activas”. “É esta a estratégia para melhorar a saúde mental em termos gerais”, explica.

Os assistentes, segundo explicou o investigador, são pessoas com formação em psicologia que os utilizadores podem contactar em qualquer fase do processo para pedir assistência. No entanto, a plataforma foi pensada para ser utilizada de forma independente. “Não existem psicólogos ou psiquiatras envolvidos, é um programa que eles podem usar sozinhos. O que temos é uma equipa de pessoas treinadas para oferecer apoio através de mensagens de texto e responder a perguntas que possam surgir durante a intervenção”.

Segundo explicou Brian Hall, a ‘eMental Health’ demonstrou ser eficaz no tratamento de pessoas com problemas psicológicos não muito graves como ansiedade ou depressão. “Um dos problemas mais comuns que as pessoas têm é depressão e nós sabemos que mais de 30% das trabalhadoras domésticas filipinas é capaz de sofrer de depressão”, afirmou o professor.

MAIORIA CONSIDERA SAÚDE MENTAL UMA “GRANDE PRIORIDADE”

No estudo, intitulado “Correlação entre a aceitação esperada de uma intervenção em eMental Health entre trabalhadoras domésticas filipinas na China”, foram entrevistadas 1.365 trabalhadoras domésticas filipinas, das quais quase 63% afirmaram utilizar este serviço se lhes fosse disponibilizado e 75% consideraram que os cuidados de saúde mental são uma grande prioridade para este grupo. “Isto sublinha a crítica necessidade de prestação de cuidados de saúde mental nesta comunidade”, pode ler-se no artigo.

A investigação aponta que as comunidades migrantes enfrentam desafios como fracas condições laborais e de vida, discriminação, solidão, isolamento físico, disrupção nas relações familiares e perda de estatuto social. “Estas dificuldades ajudam a explicar porque é que algumas populações migrantes experienciam uma elevada prevalência de problemas mentais comuns e problemas mentais críticos quando comparados com populações locais”, escreve Brian Hall.

Obstáculos como a falta de especialistas que falam a mesma língua, o custo do tratamento e dificuldades em encontrar tempo para procurar apoio psicológico tradicional afastam as comunidades migrantes de cuidados de saúde mental, defende o estudo. Neste sentido, “programas de ‘eMental Health’ têm o potencial de optimizar os tratamentos tradicionais, principalmente em regiões onde estes serviços se mostram inadequados e limitados”, continua o estudo.

SERVIÇO PODE SER ALARGADO A FILIPINOS EM TODO O MUNDO

Ainda este mês vai ser lançado um programa piloto de ‘eMental Health’ em colaboração com a Caritas, avançou Brian Hall a este jornal. Até ao final deste ano o investigador espera conseguir reunir pelo menos 200 filipinos, homens e mulheres, com as mais diversas profissões. “A nossa amostra ideal seria o mais diversa possível, para podermos ver se esta intervenção é adequada para todas as pessoas daqui”, explica. Ainda que o estudo tenha sido conduzido apenas junto de empregadas domésticas, Hall assegura que o programa foi pensado para ser utilizado por toda a comunidade filipina. “Isto não é apenas para trabalhadoras domésticas; é para homens e mulheres empregados em diferentes sectores de Macau”, afirma.

No próximo ano será lançado um “teste definitivo” com várias centenas de pessoas. “Se este teste demonstrar que a intervenção é eficaz, então a Caritas pode assumir esta intervenção e oferecer este serviço gratuitamente”, explicou o académico. A longo prazo, Brian Hall espera poder alargar este serviço aos mais de dois milhões de filipinos que se encontram a trabalhar fora do seu país. “Nós adaptamos esta intervenção para que possa ser utilizada por filipinos independentemente de onde eles vivem”.