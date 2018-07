Jason Chao alega inocência no caso de difamação que tem início amanhã

Arranca amanhã o julgamento de Jason Chao por alegada difamação de Wang Jianwei, antigo director do departamento de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau (UM). O professor acusa o activista por acreditar que, através das notícias publicadas pela Macau Concealers, em Janeiro de 2015, era possível perceber que era ele o suspeito de assédio sexual no seio da instituição.

Catarina Vila Nova

Jason Chao começa amanhã a ser julgado por alegada difamação de Wang Jianwei, antigo director do departamento de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau (UM). Em causa estão três artigos publicados em Janeiro de 2015 pela Macau Concealers, dirigida pelo activista, nos quais a publicação revelava uma série de acusações de assédio sexual no seio da instituição.

Num comunicado enviado aos jornalistas, Chao explicou que pediu para ser julgado ‘in absentia’, uma vez que a sua tese de mestrado o impede de viajar para Macau. A este jornal, o activista declarou ser inocente do crime pelo qual é acusado. “Eu não poderei estar presente no julgamento mas consenti num julgamento ‘in absentia’ que ainda terá que ser aprovado pelos juízes [no dia]”, explicou Jason Chao em declarações ao PONTO FINAL. Sem querer revelar a estratégia da defesa, o antigo líder da Associação Novo Macau (ANM) afirmou declarar inocência no documento que submeteu ao tribunal. “Eu apresentei a melhor defesa ao tribunal, por isso vamos ver como as coisas correm”, afirmou Chao, acrescentando que arrolou testemunhas sem, contudo, revelar quantas ou quem são. “Eu não posso dizer quem ou quantas são. Quando vir a cara dele ou dela não vai precisar de me perguntar o seu nome”, atirou.

Segundo explicou Jason Chao, a acusação centra-se em três artigos publicados pela Macau Concealers, a 28, 29 e 30 de Janeiro de 2015, nos quais o portal mencionava um “indivíduo da Universidade de Macau, proveniente da China continental, não casado e que era director de um departamento”. “O nome de Wang Jianwei não aparecia nas notícias em questão”, declarou o activista. E acredita Jason Chao que, através destes detalhes, não era possível perceber quem era a pessoa em questão? “Para pessoas conhecedoras da estrutura da Universidade de Macau talvez fosse possível adivinhar. Contudo, para a maioria dos leitores não seria possível adivinhar”, responde Chao que, ainda assim, assume não ter verificado quantas pessoas correspondiam à descrição avançada pela Macau Concealers.

O antigo líder da Novo Macau afirma ainda que, quando revelou estes detalhes estava a citar um outro jornal – Today Macau – que, segundo Chao, foi o primeiro a avançar com o nome de Wang Jianwei. O activista defende também que foi o próprio professor a confirmar o seu envolvimento nas acusações de assédio sexual, através de uma declaração divulgada a 3 de Fevereiro de 2015, e que a UM, numa resposta enviada à Macau Concealers, confirmou a existência de queixas de assédio sexual sem revelar quem eram os visados. “Nós estávamos apenas a citar a fonte de um outro jornal sobre estas informações através das quais as pessoas podem inferir a identidade da pessoa em questão”, alega Chao. “A acusação não diz que mencionamos o nome de Wang Jianwei, mas sim que a forma como nós nos referimos à pessoa sobre quem eram as queixas poderia levar as pessoas a perceber que estávamos a falar de Wang Jianwei”, acrescentou.

Num comunicado ontem enviado às redacções, a Novo Macau explica que lançou um inquérito interno aos artigos da Macau Concealers, após a declaração de Wang Jianwei de Fevereiro de 2015. A associação diz que, tendo em conta os documentos fornecidos por Jason Chao na altura, confirmou que o portal contactou a UM por e-mail que, por sua vez, confirmou a existência de três investigações, e recorda a declaração do professor que confirmou o seu envolvimento no caso. “Tendo em conta o escrutínio da troca de e-mails e declarações, no início de 2015, a direcção da ANM ficou satisfeita com os esforços da Macau Concealers em contactar a UM para verificações, e a sua revelação não foi nem meramente especulativa, nem uma ‘caça às bruxas’”, pode ler-se no comunicado.

A primeira audiência do julgamento de Jason Chao está marcada para amanhã, pelas 11h, no Edifício dos Juízos Criminais do Tribunal Judicial de Base, sendo a defesa assegurada pela advogada Sio Lai Tan. De acordo com o Código Penal, o activista incorre numa pena de prisão até seis meses ou numa pena de multa até 240 dias.