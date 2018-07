IPOR e Instituto Politécnico de Portalegre reforçam cooperação académica

O Instituto Português do Oriente (IPOR) e o Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) assinaram, no corrente mês, um protocolo “que estreitará a cooperação entre as duas instituições”, refere uma nota do IPOR. A colaboração mútua será em projectos de cariz académico, técnico-científico ou formativo que “reforcem o posicionamento das duas instituições nos respectivos contextos de actuação e a concepção, o desenvolvimento e a permuta de materiais e ferramentas dirigidas à internacionalização da língua portuguesa” em vários domínios, como os negócios, ciência, comunicação ou cultura.

As duas instituições colaboram actualmente na elaboração de um guia lexical trilingue para a área do jornalismo, que será editado, até ao final do ano, pelo IPOR, em colaboração com o IPP. Esta publicação, segundo o instituto, surge no âmbito do desenvolvimento de criação de ferramentas “dirigidas ao reforço de uma relação estratégica entre as línguas chinesa e portuguesa em áreas de grande interesse para ambas as línguas”.

O protocolo, que foi assinado pelo director do IPOR, João Neves, e o presidente do IPP, Albano Silva, prevê a possibilidade de uma prestação conjunta de serviços a entidades externas às duas instituições, passando o IPOR, através do seu Balcão de Apoio ao Estudante Internacional, a facultar mais informação junto dos estudantes sobre aquele instituto superior público português.