Índice de preços no consumidor regista aumento anual de 3%

O índice de preços no consumidor de Junho foi de 112,84, tendo aumentado 3,11% em termos anuais e 0,14% face ao mês anterior, indica a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), em comunicado. O organismo explica que o crescimento se ficou a dever ao aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa, das rendas de casa, dos preços da gasolina, das tarifas dos parquímetros e dos preços do vestuário e calçado para senhoras.

Devido ao lançamento das colecções de moda de Verão, o índice de preços do vestuário e calçado subiu 3,05%, enquanto que a secção de recreação e cultura registou um acréscimo de 0,68% por consequência do aumento dos preços das flores, dos artigos relacionados com animais de estimação e das excursões. Também o índice de preços dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas cresceu 0,10%, devido ao aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa e dos produtos hortícolas que foram, no entanto, contrabalançados pela diminuição dos preços do peixe e da fruta.

Em termos anuais, os índices de preços das secções do vestuário e calçado, dos transportes e da saúde aumentaram, respectivamente, 8,43%, 6,30% e 5,10%. Por outro lado, o índice de preços das comunicações registou uma descida de 7,80%. Entre Abril e Junho deste ano, o índice de preços no consumidor geral médio foi de 112,44, tendo aumentado 2,99% face ao período homólogo. No primeiro semestre, o aumento foi de 2,75%.

Também o índice de preços no consumidor geral de Junho aumentou 0,36% em termos mensais. Em termos anuais, este índice registou um aumento de 2,13%. Os sectores que conheceram os maiores aumentos foram a saúde, educação e vestuário e calçado, respectivamente, de 4,88%, 4,73% e 4,43%.