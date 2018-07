DSC quer videovigilância em determinadas celas no estabelecimento prisional

A Direcção dos Serviços Correccionais (DSC) propôs a instalação de um sistema de videovigilância no interior de algumas celas especiais, como são os casos das celas para os reclusos recém-entrados, celas da enfermaria e celas disciplinares. “É importante o aumento da eficácia de vigilância, no sentido de garantir a segurança da prisão”, justifica o Governo em comunicado, acrescentando que “a DSC tem vindo a reforçar as tarefas de segurança, renovar os modos de gestão e elevar continuadamente o nível e a qualidade dos serviços correccionais através dos meios tecnológicos”.

Esta medida foi apresentada pela DSC a Yang Chongwei, coordenador do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais que visitou o estabelecimento prisional, para que sejam cumpridas as disposições legais para garantir os direitos de privacidade dos reclusos. Cheng Fong Meng, director da DSC, garantiu que irá seguir rigorosamente as disposições da Lei da Protecção de Dados Pessoais, processando a conservação e o tratamento, de forma prudente, em relação aos dados recolhidos.

Após a visita às instalações da DSC, o Gabinete de Protecção de Dados Pessoais concordou com a instalação de um sistema de videovigilância nas celas especiais, visando a “garantia de segurança quer para os reclusos, quer para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, sem haver conflito com os princípios definidos pela Lei da Protecção de Dados Pessoais em Macau”.

Yang Chongwei apresentou a Cheng Fong Meng a legislação da protecção de Dados Pessoais de Macau, tendo ficado acordado entre as partes que, a par da aplicação das tecnologias, deve-se respeitar a privacidade pessoal.