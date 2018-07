DSAT detectou 37 casos de estacionamento abusivo em parques públicos

No primeiro semestre deste ano, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) detectou 37 casos de estacionamento abusivo em parques de estacionamento público. Dos 37 veículos estacionados indevidamente, sete correspondiam a motociclos ou ciclomotores e os restantes eram automóveis ligeiros. Recorde-se que, em 2017, foram tratados 97 casos de estacionamento abusivo pela DSAT.

Em apenas cinco dos casos de estacionamento abusivo os proprietários pagaram as despesas e reclamaram os veículos antes de estes serem removidos pela DSAT. Nos outros 32 casos, os veículos foram mesmo removidos pelas autoridades do local onde estavam indevidamente estacionados, a fim de libertar os lugares para uso público. Depois de terem sido removidos, 11 proprietários acabaram por reclamar os carros, em quatro dos casos as matrículas foram canceladas ou revertidas para o Governo e os restantes 17 veículos aguardam pela reclamação. Caso os veículos não sejam reclamados num prazo de 90 dias após a notificação das autoridades, são considerados abandonados e os serviços das finanças procedem à sua venda em hasta pública.

A DSAT considera estacionamento abusivo todos os veículos que estejam estacionados por mais de oito dias consecutivos, os que estejam estacionados em lugar reservado, em locais em que prejudiquem o regular funcionamento do parque ou que ocupe vários lugares de estacionamento. Nestes casos, as autoridades procedem à emissão de talões de multa, ao bloqueamento do veículo ou à remoção do veículo para o parque de depósito da DSAT.

A DSAT aconselha ainda a consulta, através do seu site ou da aplicação móvel, das informações acerca da localização, das tarifas ou dos lugares disponíveis nos 44 parques de estacionamento públicos da sua responsabilidade.