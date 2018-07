Depois da saída da Yat Yuen, sobrou degradação e abandono

Após o término do contrato de concessão da Companhia de Corridas de Galgos (Yat Yuen), na sexta-feira, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) avançou, ao final da noite, para as instalações do Canídromo, para cuidar dos 533galgos deixados para trás. O PONTO FINAL acompanhou a chegada do IACM ao Canídromo, e, no dia seguinte, o arranque de operações nos canis da Yat Yuen. Às condições precárias em que vivem os animais, somam-se as degradantes condições de trabalho a que estavam sujeitos os funcionários da empresa.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (texto) e Eduardo Martins (fotografia)

Sozinho, braços apoiados na grade, olhos postos no vazio. Na área exterior onde só circulam os trabalhadores do Canídromo, resta nesta sexta-feira o senhor Lei, encarregue de receber os funcionários do IACM que hão-de chegar ao final da noite, no instante em que expira o contrato de concessão da Yat Yuen. Tratador dos galgos, Lei mostra-se desorientado em relação a um futuro que não conhece, ainda, definição. A custo, chega-se à imprensa presente, traduz, em palavras curtas, a incerteza que o atormenta. Conta que aqui trabalha há muitos anos, que cuidava dos cães, que a empresa ainda não lhe ofereceu um emprego. Pouco depois das 23 horas, chega Ung Sau Hong, administradora do Conselho de Administração do IACM, acompanhada de funcionários do organismo, que toma agora em mãos a gestão de um espaço onde 533 animais foram deixados ao abandono.

A intervenção desencadeada esta noite pelo IACM sucede a uma nota emitida pelo organismo ao final da noite de quinta-feira, onde o instituto “repudia” o que diz serem os “actos irresponsáveis da Companhia Yat Yuen por desistência da colocação dos galgos”. Ao IACM havia chegado nesse dia um ofício em que a empresa alegava que também os cães revertem a favor do Governo e que ponderava entregar os galgos ao instituto, nos termos do artigo 17º da Lei de Protecção dos Animais. O IACM repudia, de forma insistente, e reitera “que a colocação dos galgos existentes é da responsabilidade e dever da Yat Yuen, enquanto proprietária dos mesmos e empresa de grande dimensão”. O organismo assinala ainda que, de acordo com o estipulado no contrato de concessão, os galgos não figuram na lista de bens que revertem a favor do Governo, que contempla edifícios, instalações e equipamentos.

“A EMPRESA TEM SETE DIAS ÚTEIS PARA RECLAMAR ESTES CÃES. SE NÃO O FIZER, SERÁ PROCESSADA”

Findo o prazo para a empresa se retirar das instalações e realojar os animais, e no momento em que cessa o contrato de concessão para a exploração das corridas de galgos, nada mais restou ao IACM se não avançar, ao final da noite, pelo terreno do Canídromo para verificar o estado em que se encontram os 533 galgos que a Yat Yuen, no momento da retirada, optou por descartar. Depois de algum tempo no interior dos canis, acompanhada por veterinários do IACM, Ung Sau Hong descreve a acção preliminar do organismo. “Na tarde de hoje [sexta-feira] visitámos os cães, e agora verificámos mais uma vez o seu estado, estão num estado bastante normal. Como viveram muito tempo aqui, vai ser um espaço temporário para a sua colocação. Como agora é um espaço do Governo, emitimos uma notificação. A empresa tem sete dias úteis para reclamar estes cães. Se não o fizer, será processada, de acordo com a Lei de Protecção dos Animais, serão sancionados”, assegura a administradora, garantindo que o IACM “vai tomar conta destes cães durante este tempo”.

Pouco depois da meia-noite, retira-se a administradora das instalações. O senhor lei, cumprida a tarefa de acolher aqueles que agora darão continuidade ao seu trabalho, avança para a pequena mota junto às bancadas. Estende o braço aos jornalistas, despede-se, sem olhar para trás, do lugar durante anos cravado no quotidiano.

Uma hora e meia depois, emite o IACM novo comunicado, onde escreve que “a empresa não assumiu as responsabilidades e as obrigações devidas de dono para colocar adequadamente os galgos existentes, deixando 533 galgos abandonados no referido local”. O organismo assinala que, nos termos da lei, “interveio para cuidar dos galgos e tomou conta do local e das instalações relativas à criação dos galgos”. O instituto esclarece ainda não estar sozinho na monumental tarefa que se segue, e diz ter contactado associações locais de protecção dos animais, “nomeadamente a Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau, MASDAW (Associação para Cães de Rua e o Bem-Estar Animal em Macau), Associação Protectora para os Cão Vadio de Macau, Everyone Stray Dogs Macau Volunteer Group e Long Long Macao Volunteers Group, para recrutar voluntários”. O IACM diz ter comunicado à Yat Yuen, proprietária dos galgos, que, “nos termos da Lei de Protecção dos Animais, a não reclamação de animal pelo seu dono no prazo de sete dias úteis é equiparada a abandono de animal, e o abandono de cada animal é sancionado com multa de vinte mil a cem mil patacas”.

IACM E VOLUNTÁRIOS EM OPERAÇÃO CONJUNTA PELA SOBREVIVÊNCIA DOS GALGOS

Na manhã de sábado, o primeiro dia de presença efectiva do IACM no Canídromo, agora propriedade do Governo, antigos funcionários da Yat Yuen aguardam no exterior, sentados na estreita praça frente às instalações. Em declarações ao PONTO FINAL, um deles, dá conta da incerteza que parece pairar sobre todos. “Trabalho aqui há quase três anos, estava no Departamento de Veterinária”. O que vos comunicou a empresa? “Deram-nos algumas opções, caso queiramos continuar a trabalhar”. Vão atribuir-vos outro posto de trabalho na empresa? “Não sei, não faço ideia. Disseram-nos para ir ao China Plaza e concorrer a um emprego”. Acredita que será colocado num dos casinos da empresa? “Não sei, espero que sim”, e afasta-se em passo célere.

Horas depois, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) dirá, em comunicado, estar “atenta aos direitos no emprego dos trabalhadores da Companhia de Corridas de Galgos”, e ter tido conhecimento de que esta manhã “alguns trabalhadores, a pedido da companhia regressaram, como habitual, ao local de trabalho”, não lhes tendo sido permitido entrar. A DSAL reitera que a Yat Yuen “tem de cumprir as leis laborais, para ajudar o pessoal na reconversão profissional ou na desvinculação da empresa”. O organismo, que criou uma linha aberta para facultar esclarecimentos aos trabalhadores, refere ainda que, de acordo com informação divulgada pela Yat Yuen, “a empresa irá, em primeiro lugar, atribuir compensação aos trabalhadores conforme o estipulado nas leis laborais, bem como providenciar oportunidades de conjugação de emprego, permitindo-lhes trabalhar em outras companhias da empresa”.

Ao início da manhã, já dezenas de voluntários e funcionários do IACM passeiam os cães na área dos canis, que apenas é possível avistar a partir de um portão gradeado. Em declarações à imprensa, Choi U Fai, chefe de Divisão de Inspecção e Controlo Veterinário do IACM, detalha as operações em curso. “Depois do passeio, voltam ao canil. Em cada canil temos cerca de sete voluntários, podemos passear sete cães durante dez minutos. O pessoal de limpeza vai limpar as celas e acrescentar alimentos”.

O chefe do controlo veterinário do IACM descreve ainda as esquipas que se encontram com os animais. “Para além dos veterinários do IACM e tratadores, cerca de vinte, contamos com pessoal da limpeza e cerca de 50 voluntários. Como é o primeiro dia, os colegas do IACM e os voluntários têm pouca experiência. Vamos avaliar a viabilidade do número total de voluntários. De momento, vamos disponibilizar 50 voluntários da parte da manhã e 50 da parte da tarde. Há 90 pessoas a trabalhar nesta área”.

Um trabalho feito em coordenação com cinco associações locais, mas que Choi U Fai assume poder ser “adjudicado a terceiros”. “Agora é uma medida temporária de 10 dias, há grande participação dos voluntários. Ainda não temos um orçamento certo para esta acção”. Já o processo de adopções, explica, terá início numa fase posterior: “Agora estamos só a guardar os cães, eles ainda não pertencem ao IACM. Depois de terminado o processo legal, e eles pertencerem ao Governo, poderemos iniciar o processo de adopção. Se este processo for conduzido pelo Governo, será como quando as pessoas adoptam um cão ou gato no Canil Municipal, faremos o mesmo”.

“O AMBIENTE EM QUE VIVEM NÃO É MUITO BOM”

Questionado sobre se as condições em que os animais vivem, num complexo em cimento, são as ideais para manter centenas de animais, Choi U Fai prefere não comentar. Insistimos, uma vez que cabia ao chefe de divisão a responsabilidade de inspeccionar o local. “O ambiente em que vivem não é muito bom. Mas penso que, de acordo com a lei, eles facultavam pelo menos o mínimo de condições”. O mínimo, durante décadas? “Sim, o mínimo de condições para os cães”.

Responsável pelas operações da equipa de voluntários da Anima, está Zoe Tang, membro da direcção da associação, uma das cinco hoje empenhadas em cuidar dos animais. “Os voluntários estão a passear os cães e a tentar compreender as características de cada um. Cada um deles vive na sua cela, individual. Ainda não vemos um fenómeno de ansiedade, mas uma atitude de contentamento dos cães durante o passeio. Este plano vai até ao final deste mês. Temos que acordar o passo seguinte, vamos continuar a comunicar com o IACM sobre a acção futura de adopção dos animais”. A activista dá conta do número expressivo de voluntários que a Anima já conseguiu recrutar. “Temos cerca de 400 voluntários, mas nesta acção temos que ser prudentes, mantemos cerca de 50 voluntários da parte da manhã e 50 da parte da tarde”.

Ainda antes de ser permitida a visita aos canis, o PONTO FINAL avança para uma área mais afastada no interior das instalações, para lá da piscina dos cães, reservada aos trabalhadores do Canídromo. Diante dos olhos, a imagem desoladora de amplos vestiários onde não parece ter existido qualquer intervenção no correr dos anos. Grandes cacifos enferrujados, tectos em chapa de zinco. Sanitários com as portas apodrecidas. Dezenas de pares de sapatos no chão, roupas deixadas para trás, em cabides improvisados, penduradas no tecto. Salas com paredes imundas, descascadas, tectos que ameaçam desabar. E o 20 de Julho assinalado numa folha de calendário, a denunciar que, até esta sexta-feira, este era um lugar com actividade laboral.

Algumas horas depois, o IACM permite finalmente a entrada da imprensa num dos canis, aquele que já se encontra limpo. Estrutura quadrangular, com pátio interior, dois pisos de celas em cimento, sem camas. No interior de algumas, uma tábua puída. Animais quase todos estendidos na penumbra, prostrados. Paredes imundas e descascadas, infinitas vezes arranhadas pelas patas. Grades em estado miserável, algumas partidas. Cheiro nauseabundo no interior de cada cela. O açaime e a trela pendurados no exterior. Alguns dos galgos que é possível avistar apresentam-se muito magros, dentição negra. Assim que se confrontam com o inesperado grupo, enfiam cabeça e pescoço por debaixo das grades, como que a tentar escapar. Dentro de um anexo, sacos amontoados de ração económica para cães adultos. Nos corredores fechados, quase sem iluminação natural, um aparelho de ar condicionado, sujo. E os animais separados. Não se vêem, não interagem. Ouvem-se, apenas.

Choi U Fai acompanha o PONTO FINAL na breve visita, que os funcionários do IACM procuram acelerar. Diante das celas, repetimos a questão antes colocada no exterior: Diria que estas são condições apropriadas para manter animais durante décadas? “Podia ser melhor, mas agora eles habituaram-se a isto, porque permaneceram aqui mais do que três ou cinco anos. Portanto habituaram-se a estas condições. Não lhes encontrei grandes problemas no corpo. Isto parece ok, mas claro que eles merecem melhor”.

Estão aqui 533 animais, que problemas encontrou numa avaliação ainda preliminar? “Encontrei problemas menores de pele em cerca de 30, alguns têm diarreia. É normal, é uma grande população de cães, têm algumas contaminações, alguns deles já são velhos, à medida que envelhecem a gordura reduz, podem apanhar isso facilmente. Podemos tratá-los, podemos aumentar a nutrição, aumentar a gordura, para que a sua saúde possa ser melhorada. Alguns deles podem habituar-se a colchões, que tentamos pôr, isso pode reduzir as feridas na pele”. Com que regularidade o IACM fazia aqui inspecções? “Sempre que recebiam aqui animais importados”. Isso acontecia todos os meses? “No passado, quando importavam cães, nós vínhamos. Depois de terem deixado de importar, habitualmente vínhamos verificar todas as semanas”, conta Choi U Fai, que logo depois se afasta, sob o sol inclemente do final da manhã.

Empresa garante que vai reclamar os animais

Álvaro Rodrigues, advogado da Yat Yuen, assegurou ontem ao PONTO FINAL que a empresa vai reclamar os 533 galgos que se encontram no Canídromo, dentro dos sete dias úteis que a lei lhes concede. “[A empresa] pretende fazê-lo, sim”. Questionado sobre o que tencionam fazer com os animais, uma vez que estão impossibilitados de utilizar as instalações do Canídromo, Álvaro Rodrigues responde: “Vão cuidar deles. Se o Governo não autorizar a continuidade deles no Canídromo, a Yat Yuen tem outras opções para tomar conta dos galgos fora do Canídromo”. O advogado recusou identificar as opções, mas garantiu que a intenção não é retirar os animais de Macau. Álvaro Rodrigues referiu ainda que a empresa só deixou para trás os galgos, na sexta-feira, “porque queria dirigir um pedido ao Governo no sentido de a Yat Yuen continuar a cuidar desses animais no Canídromo”. Já sobre o facto de a empresa querer agora reclamar os animais quando tentou incluí-los na lista de bens que revertem para o Executivo, o advogado alega que a Yat Yuen pretende recuperar os animais “porque o Governo, numa comunicação que dirigiu à empresa na quinta-feira à noite, esclareceu que os cães não faziam parte dos bens que deviam reverter a favor da RAEM”. Confrontado com o facto de o Governo já antes ter esclarecido a empresa de que os galgos não figuravam, de acordo com o contrato de concessão, entre os bens a reverter para a RAEM, o advogado não respondeu. Álvaro Rodrigues revelou a este jornal que a “Yat Yuen ainda tem esperança de poder continuar a tomar conta dos cães nas instalações do Canídromo”, um requerimento “que vai ser reforçado mais uma vez”. Assumindo a possibilidade de transferir os animais para outras instalações da empresa, o advogado garantiu apenas que “a companhia vai envidar esforços no sentido de cumprir com o prazo dos sete dias em termos de reclamação da propriedade dos cães”. S.G.