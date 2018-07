Conselho Executivo propõe a criação de um Conselho do Ensino Superior

O Conselho do Ensino Superior deverá, segundo o Conselho Executivo, pronunciar-se sobre o desenvolvimento do ensino superior e sobre as suas políticas, de forma a melhorar a comunicação entre as instituições e o Governo, e a ajustar os objectivos das universidades à realidade social de Macau. Este Conselho, que será liderado por Alexis Tam e por Sou Chio Fai, deverá iniciar funções a 8 de Agosto.

O Conselho Executivo apresentou na passada sexta-feira uma proposta para a criação de um Conselho do Ensino Superior, cujas funções deverão passar pelo ajuste das relações entre as instituições de ensino superior e o Governo. Este Conselho deverá iniciar funções já a partir do dia 8 de Agosto, propõe o Conselho Executivo.

Segundo o órgão que coadjuva o Chefe do Executivo, o Conselho do Ensino Superior deverá ser uma plataforma consultiva para avaliar a situação actual na área do ensino superior, trabalhando para recolher opiniões e ajustar os objectivos e o rumo das instituições com o intuito de favorecer o desenvolvimento e diversificação da estrutura industrial.

O presidente do Conselho do Ensino Superior será o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, e o vice-presidente será o coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), Sou Chio Fai. Este conselho deverá ter, no máximo, 32 membros: um coordenador-adjunto do GAES, um representante do Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 15 representantes de entidades de ensino superior e associações em que funcionam os cursos superiores da RAEM ou em que funcionam os cursos de ensino superior com instituições de ensino do exterior, dez representantes de associações das áreas da economia, cultura, educação, juventude, investigação e ensino superior, e ainda cinco especialistas académicos da área do ensino superior.

Este Conselho irá funcionar através de reuniões plenárias, ordinárias ou extraordinárias, e em grupos especializados. Nas reuniões poderão ser constituídos grupos especializados dedicados à discussão em causa por deliberação do Conselho.

Segundo esta entidade, o Conselho do Ensino Superior deverá pronunciar-se acerca do desenvolvimento do ensino superior e sobre a definição das suas políticas, emitindo pareceres e fazendo recomendações sobre a qualidade do ensino e sobre a adequação dos cursos do ensino superior às necessidades sociais.

A proposta prevê que o o Conselho do Ensino Superior faça a intermediação entre as instituições de ensino superior e o Governo, promovendo a comunicação e a coordenação entre as duas partes. O mandato dos membros do Conselho do Ensino Superior será de dois anos, renováveis, enquanto os encargos financeiros e o apoio técnico-administrativo que vão decorrer do seu funcionamento deverão ser assegurados pelo GAES.

Nesta mesma reunião ficou ainda a proposta para a criação de um Fundo do Ensino Superior, que visa garantir o investimento de recursos públicos no ensino superior para “assegurar a igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior, criando assim condições favoráveis para a optimização global da qualidade do ensino superior de Macau”, refere a nota do Executivo.

Recorde-se que em Macau há, actualmente, dez instituições de ensino superior, quatro públicas e seis privadas. De acordo com os dados mais recentes do GAES, no ano lectivo de 2016/2017 estas instituições registaram no total 2.265 docentes e 32.750 alunos. Há em funcionamento mais de 260 cursos, entre licenciaturas, mestrados, doutoramentos ou bacharelato, por exemplo.