Ávila regressa ao pódio em Xangai

Rodolfo Ávila regressou ao pódio do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC) na prova que teve lugar no Circuito Xangai Tianma, conseguindo terminar a primeira corrida na segunda posição.

Depois de uma boa prestação nos treinos-livres de sexta-feira, Rodolfo Ávila não deixou escapar a oportunidade de conquistar a sua primeira ‘pole-position’ no CTCC, sendo o piloto mais rápido da sessão de qualificação que precedeu a corrida de sábado.

No arranque para corrida, de 17 voltas, o VW Lamando nº9 da SVW333 Racing viu-se engolido pelos dois Ford Focus oficiais que arrancaram atrás de si. Porém, Ávila passou ao ataque e, ao fim de sete voltas, conseguiu suplantar o ex-campeão Andy Yan na luta pela segunda posição, ficando somente atrás do líder do campeonato, Martin Cao Hongwei. Nas contas globais, Ávila está agora na sexta posição da geral.

“Num circuito como Tianma é muito difícil de ultrapassar e recuperar posições. Obviamente que queria vencer, mas o mais importante é amealhar pontos para a equipa e esse objectivo foi cumprido. Conseguimos encontrar boas afinações que nos ajudarão nas provas seguintes. Vamos continuar a perseguir a vitória nas próximas corridas”, disse o piloto de Macau, em declarações publicadas num comunicado da equipa.

Devido à provável passagem do tufão Ampil pela cidade de Xangai, a organização do evento foi obrigada a cancelar as actividades programadas para domingo, incluindo a segunda corrida do fim-de-semana.

Quando faltam disputar ainda quatro jornadas duplas até ao final do ano, a temporada 2018 do CTCC tem agora uma paragem de dois meses, para regressar apenas no fim-de-semana de 29 e 30 de Setembro no Ningbo International Speedpark.