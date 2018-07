Arnaldo Gonçalves participa em congresso sobre Ciência Política na Austrália

Arnaldo Gonçalves, professor do Instituto Politécnico de Macau e presidente do Fórum Luso-asiático, irá marcar presença num congresso mundial de Ciência Política, que irá decorrer entre 21 e 25 de Julho em Brisbane, na Austrália. “Fronteiras e Margens” é o tema deste ano do congresso, no qual o académico irá intervir no painel dedicado a Hong Kong abordando o tema “As Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau. A Fronteira Meridional da China”. Este será a 25ª edição do congresso organizado pela Associação Internacional de Ciência Política, que tem sede em Quebec, no Canadá, e que é membro consultivo do Conselho Económico e Social das Nações Unidas.