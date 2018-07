SJM quer extensão até 2022

Ambrose So defende uma extensão de dois anos para a SJM, para que todas as concessões acabem ao mesmo tempo. Isso seria um bom negócio para a SJM, diz Ben Lee, enquanto um outro analista, Grant Govertsen, acredita que Macau só irá lançar um concurso público bem depois de 2022.

Vítor Quintã

A concessão da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) termina a 31 de Março de 2020, mas Ambrose So Shu Fai defendeu ontem uma extensão de dois anos para a operadora. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, o director executivo da SJM acredita que faria mais sentido o Governo lançar apenas um concurso público em 2022, quando termina a maioria das concessões e subconcessões. Apesar de sublinhar que este é o “desejo” da SJM, o empresário acrescentou que o sector do jogo está nas mãos do Governo e que a operadora irá respeitar as decisões do Executivo.

Grant Govertsen acredita que a Administração até concordará com a sugestão de Ambrose So. “Porquê voltar a inventar a roda por duas vezes em vez de o fazer só por uma vez?”, disse ao PONTO FINAL o director-executivo da unidade asiática do banco de investimento Union Gaming. “Há certamente precedentes no que toca a colocar concessões do mesmo género num calendário semelhante”, lembrou o analista. Num relatório divulgado na quarta-feira, Govertsen lembrou que, por exemplo, a Nova Era recebeu uma extensão de um ano, até Julho deste ano, para a colocar a par das outras duas operadoras de autocarros públicos.

Por outro lado, disse Ben Lee ao PONTO FINAL, uma extensão de curto prazo “faria todo o sentido do ponto de vista comercial” para a SJM. “Logo para começar, significa que esses dois anos extra seriam de graça, sem custos acrescidos significativos ou novo investimento de capital”, sublinha o sócio da consultora IGamiX Management and Consulting. Também Grant Govertsen parte do princípio que qualquer extensão não implicaria o pagamento de um prémio ao Governo. Mesmo que isso acontecesse, acrescenta o analista, “seria difícil imaginar um cenário em que isso não fizesse sentido do ponto de vista financeiro”. Pelo contrário, explica Ben Lee, um novo concurso público iria “muito provavelmente incluir novos requisitos no que toca ao investimento direccionado para os elementos não-jogo, menos lucrativos”. Ou seja, conclui o perito, “de um ponto de vista puramente financeiro, quanto mais eles [SJM] conseguirem adiar [o concurso público],melhores serão os resultados” da empresa.

À espera do novo Chefe

Grant Govertsen vaimais longe no seu relatório e prevê que tanto a SJM como a MGM – cuja concessão também termina a 31 de Março de 2020 – vão receber extensões até Junho de 2022. “Se uma receber uma extensão e a outra não, só irá tornar as coisas mais complicadas. Creio que o Governo aqui está realmente a procurar tornar a situação mais simples e em sincronia”, disse o analista da Union Gaming.

Em Novembro passado, durante o anúncio das Linhas de Acção Governativa para este ano, Chui Sai On prometeu revelar mais pormenores em meados de 2018. Há duas semanas, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) disse ao PONTO FINAL que já tinha enviado ao secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, “uma proposta preliminar que contém os pareceres técnicos” do regulador sobre a eventual renovação das licenças de jogo. “O Governo da RAEM está actualmente a analisá-la”, acrescentou a DICJ.

Ainda assim, Grant Govertsen não acredita que haja novidades a curto prazo. “Não faz sentido que nesta altura a actual Administração defina as regras do jogo que só seriam implementadas pelo próximo Executivo”, explicou o analista. Isto porque o segundo e último mandato de Chui Sai On como Chefe do Executivo termina a 20 de Dezembro de 2019, apenas três meses antes do final das primeiras concessões.

Além de 2022

Mas mesmo 2022 está demasiado perto, acrescenta Grant Govertsen. O analista prevê no seu relatório que o Governo vai ter de acabar por dar às seis operadoras “extensões temporárias (…) de pelo menos alguns anos” para ter mais tempo. “Olhando ao que se passou com outras concessões e tendo em conta a complexidade das licenças de jogo, seria um processo plurianual”, disse o representante da Union Gaming na Ásia, que teria de, por exemplo, levar em conta o impacto de futuros casinos no Japão.

Govertsen acredita que esta solução seria bem recebida pela indústria do jogo. “Não creio que nenhuma das operadoras iria queixar-se de obter uma extensão plurianual, nas condições actuais”, diz o perito. Ainda assim, sublinha que isso significaria “prolongar a existência de um potencial risco”, a possibilidade de um novo Governo tomar a decisão radical de não dar uma nova licença a alguma das seis empresas existentes.

Ainda assim, o analista não tem dúvidas em como as actuais operadoras vão continuar em Macau e diz até que há “50 por cento de hipóteses” de haver uma sétima ou mesmo uma oitava concessão, “em parte para regularizar” a situação dos casinos-satélite, geridos por outras empresas. Aliás, tanto Govertsen como a agência de notação Fitch têm apontado para empresas locais como as principais candidatas a novas licenças

Além da Macau Legend de David Chow, que abriu no ano passado o hotel-casino Legend Palace, a juntar ao Babylon na Doca dos Pescadores, há várias outras companhias a operar casinos em Macau sob a licença de uma das seis operadoras, a começar pelo antigo deputado Chan Meng Kam, que gere o Taipa Square, o Golden Dragon, o Royal Dragon e comprou em Janeiro o Lan Kwai Fong. Também a Kingston Financial de Polyanna Chu detém os casinos Casa Real e Grandview. Em Fevereiro passado, Grant Govertsen acrescentou o nome da Suncity, a maior promotora de jogo VIP de Macau, à lista de potenciais candidatos.