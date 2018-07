Obra de Satoshi Kon em destaque no “Festival de Verão de Cinema de Animação do Mundo”

A Cinemateca Paixão vai acolher, de 11 a 26 de Agosto, mais uma edição do “Festival de Verão de Cinema de Animação do Mundo”. Entre os 14 filmes apresentados, este ano o destaque vai para os clássicos do realizador japonês Satoshi Kon.

O cinema de animação está, mais uma vez, em destaque na Cinemateca Paixão. Este ano, o “Festival de Verão de Cinema de Animação do Mundo” vai apresentar 14 filmes, incluindo quatro clássicos do realizador Satoshi Kon, que morreu em 2010. Haverá espaço ainda para uma palestra sobre o imaginário do criador japonês.

O festival terá início a 11 de Agosto e terminará a 26 desse mês. Além dos 14 filmes de animação que a Cinemateca Paixão, em parceria com o curador de Hong Kong Jonathan Hung, vai mostrar, haverá ainda lugar para um workshop de animação para a família com a duração de duas horas e que terá como principais destinatários as crianças e jovens. O “Workshop de Animação para a Família”, de Si Naai, para as crianças, vai realizar-se no dia 4 de Agosto, entre as 15 e as 17 horas. Para os jovens, o workshop realiza-se no dia 5 de Agosto, no mesmo horário. O valor da inscrição será, nos dois casos, de 100 patacas.

O tema do workshop desta edição será “A Caixa” e fará com que as crianças e jovens possam criar instalações e cenas de animação através da construção de caixas e aprender o uso teórico e prático da animação desenhada à mão. No caso das crianças, pais e filhos usarão uma caixa de papel e roda cortante para criar uma instalação de animação simples. As crianças vão aprender também a criar animação fazendo elas próprias uma caixa e desenhando os seus gráficos e figuras sobre papel para de seguida as fazer mover. Já os jovens usarão a perspectiva espacial de uma caixa para criar um mundo secreto. Através do processo de criação de uma caixa artística, os jovens aprenderão a montar uma cena de animação. Serão também usados pequenos adereços para criar vistas de longe e de perto e um efeito de perspectiva. Este workshop tem como objectivo que os jovens compreendam melhor a filmagem de animação, refere a Cinemateca.

O realizador em foco nesta edição do festival de cinema de animação será o já falecido realizador de animação Satoshi Kon. A palestra “Satoshi Kon, A Estrada dos Sonhos” vai acontecer no dia 18 de Agosto e a entrada será livre. Em discussão estarão os quatro filmes do realizador nipónico apresentados neste festival, “Azul Perfeito”, “Actriz do Milénio”, “Paprika” e “Padrinhos de Tóquio”. “Entre todos os realizadores japoneses de animação, Satoshi é inquestionavelmente o mais sensível a lidar com os elementos dramáticos”, descreve a Cinemateca Paixão.

Catorze filmes por onde escolher

Além de Satoshi Kon, este ano o festival tem outros destaques entre os 14 filmes apresentados. Na colecção apresentada como a Série Luminosa, serão projectados filmes como “A Ganha Pão”, filme nomeado para um Óscar, que conta a história de uma menina de 11 anos que tem de tomar conta da família após o pai ser preso;“Na Estrada da Felicidade”, filme sobre as mudanças sociais em Taiwan; “A Rapariga Sem Mãos”, uma versão perturbadora do universo dos Irmãos Grimm, do realizador francês Sébastien Laudenbach; e ainda a nova película de Wes Anderson, “A Ilha dos Cães”.

A Série Negra tem duas animações “surreais e surpreendentes”: “A Noite É Curta, Não Pares de Andar”, uma comédia romântica de Masaaki Yuasa, que conta a história de uma jovem que se lança numa viagem alucinante pela noite de Tóquio;e também “Anomalisa”, de Charlie Kaufman, filme nomeado para um Óscar e vencedor do Grande Prémio do Júri no Festival de Cinema de Veneza, acerca dos encontros nocturnos de um escritor.

Há ainda a série Sucessos da China, que conta com o filme de Liu Jian, “Desejamos-lhe um BomDia”, um filme com um “poderoso estilo de animação raramente visto em filmes de animação chineses” e cheio de “ridículo, imprevisibilidade e humor negro”. Nesta série será apresentado também “Dahufa”, de Bu Sifan, que conta a aventura de acção e fantasia sobre o guerreiro Dahufa, que busca um príncipe foragido e chega a um estranho lugar chamado “Cidade dos Amendoins”.