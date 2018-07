Governo reitera lançamento de concurso para habitação económica em 2019

Raimundo do Rosário manteve ontem, na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), que o próximo concurso público para habitação económica será lançado em 2019. “No próximo ano estou confiante que será possível realizar um concurso para habitações económicas”, afirmou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, reiterando uma promessa deixada pelo Chefe do Executivo em Novembro último, durante uma sessão de perguntas sobre as Linhas de Acção Governativa. Durante o debate sobre este regime de habitação pública, o governante admitiu ponderar a inclusão de um regime de pontuação e terminar com a lista de espera, mas não foi tão longe em aceitar a introdução de um mecanismo permanente.

“Em relação [ao mecanismo de] pontuação e acabar com a lista de espera posso ponderar. Não sou tão ambicioso no sentido de introduzir um mecanismo permanente para habitação económica”, afirmou Raimundo do Rosário. O governante reiterou a política de que a habitação social é complementada pela económica, explicando que a maioria das fracções em construção são destinadas à finalidade social. “A habitação social tem prioridade. Vamos resolver primeiro a habitação social”, declarou. Questionado pelos deputados quanto a uma calendarização para a revisão da lei da habitação económica, o governante foi incapaz de avançar com uma data ou previsão, ainda que tenha afirmado que, do seu lado, “já está tudo feito”.

Ella Lei apontou que o actual regime da habitação económica tem “muitos problemas” que causam inconvenientes tanto aos candidatos em lista de espera, como aos funcionários responsáveis pelos processos. Si Ka Lon afirmou ser “essencial” saber quando será lançado um novo concurso de habitação económica e também que as fracções sejam em número suficiente. Ip Sio Kai defendeu a implementação de um mecanismo permanente, à semelhança da habitação social, e a indexação dos preços da habitação económica aos preços do mercado. C.V.N.