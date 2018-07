Governo antecipa medidas para maior pressão do trânsito na Pérola Oriental

O director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego apresentou ontem um conjunto de medidas em antecipação do aumento da pressão do trânsito na Pérola Oriental. Segundo as previsões do Governo, o tráfego irá aumentar em cerca de 24% naquela zona num futuro próximo.

Catarina Vila Nova

Dos 47 “pontos negros” do trânsito de Macau, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) afirma já ter melhorado 10. Quem o disse foi Lam Hin San, director da DSAT, durante o debate de ontem com os deputados na Assembleia Legislativa (AL). No entanto, com a entrada em vigor da Ponte do Delta e a abertura dos novos aterros, o dirigente assumiu que o tráfego na zona da Pérola Oriental se vai intensificar. Kou Hoi In, Ip Sio Kai e Agnes Lam questionaram o Governo quanto às medidas que pretende implementar naquela zona, tendo em conta a previsão da intensificação do trânsito.

Segundo números avançados por Lam Hin San, actualmente, durante as horas de ponta, circulam pela Pérola Oriental mais de três mil veículos por hora. De acordo com as previsões do Governo, este número deverá aumentar em 24%, para cerca de 3.700 veículos, num futuro próximo. No entanto, em antecipação das futuras pressões rodoviárias nesta zona, o dirigente apresentou um conjunto de medidas de melhoria. “Vamos ter um plano para todos os ‘shuttle bus’ dos casinos; na Avenida Norte do Hipódromo, quando se sai das Portas do Cerco, reservámos um acesso de emergência e podemos ter uma solução para que os carros que vêm da Avenida da Amizade não vão todos para a Pérola Oriental”, explicou Lam Hin San.

O director da DSAT referiu que, nos últimos três anos, foram resolvidos dois pontos críticos do trânsito na zona das Portas do Cerco, restando três que são “difíceis de resolver”. As outras zonas da cidade em que a DSAT afirma ter registado melhorias no trânsito são a rotunda do aeroporto, onde o fluxo de veículos aumentou em 10%, e a Ponte da Amizade, onde o tempo de circulação foi reduzido em 50% após a instalação de semáforos. “Temos 47 pontos negros do trânsito. Nos últimos anos tentámos acabar com 10 pontos negros mas, tendo em conta outros factores, não conseguimos resolver os outros. Peço compreensão por parte dos condutores”, disse Lam Hin San.

Por sua vez, Li Canfeng, director das Obras Públicas, disse que, no futuro, vão existir três ligações entre a Ilha Artificial e a Zona A dos Novos Aterros e outras cinco ligações entre a Zona A dos Novos Aterros e a Península de Macau. Adicionalmente, as zonas A e B dos Novos Aterros serão ligadas por um túnel subaquático e o dirigente recordou que vai ainda existir uma quarta ligação entre Macau e a Taipa. Apesar das insistências dos deputados em saber uma calendarização para a quarta ligação, Raimundo do Rosário escusou-se reiteradamente em apresentar uma data. “Na altura, julgava que só precisava de um ano, quanto mais dois anos e meio. Eu concordo que deve haver uma calendarização, mas francamente não consigo, não tenho capacidade”, lamentou.

CICLOVIAS NÃO CONVENCEM GOVERNO

Mak Soi Kun pediu ao Governo que acelere o aperfeiçoamento da rede de ciclovias e de trilhos, sugestão partilhada por outros legisladores. O deputado sugeriu a extensão do trilho do Altinho de Ká-Hó até à Granja do Óscar e a ligação entre as ciclovias da Estrada Flor de Lótus e da zona de lazer da Marginal da Taipa, prolongando-as até Lai Chi Vun. Au Kam San defendeu a criação de uma ciclovia entre Seac Pai Van e a Estrada Flor de Lótus, e Zheng Anting sugeriu que fossem implementadas na Península de Macau zonas de lazer semelhantes à da área residencial dos Ocean Gardens.

Raimundo do Rosário argumentou que as ciclovias são uma “questão difícil”. “As ruas são estreitas e tenho que reservar espaço para circulação de veículos e motociclos, lugares de estacionamento e peões e os autocarros também querem vias reservadas”, explicou, frisando que o espaço existente é “limitado”. Por sua vez, Lam Hin San evocou a questão da segurança ao explicar que, em Macau, existem 500 veículos por quilómetro quadrado. “Se permitirmos a bicicleta como meio de transporte vamos ter muitas preocupações. O essencial é controlar os veículos e manter a fluidez para que não haja, na medida do possível, congestionamento”, disse o director da DSAT.