Argumentos repetidos em nova discussão sobre reconhecimento das cartas de condução

Deputados e Raimundo do Rosário voltaram a discutir o reconhecimento mútuo das cartas de condução, reiterando críticas e argumentos antigos. A ala pró-democracia do hemiciclo insiste na necessidade de uma consulta pública, pedido que continua sem colher a aprovação do secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Catarina Vila Nova

“Francamente não sei o que posso responder mais”, desabafou ontem Raimundo do Rosário, no início de mais um debate sobre o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e o interior da China. O assunto foi novamente levado para o hemiciclo por Ng Kuok Cheong, que voltou a pedir uma consulta pública mas, desta vez, sobre “que medidas devem ser adoptadas para que o reconhecimento mútuo possa ser concretizado”. O secretário para os Transportes e Obras Públicas continuou a rejeitar a necessidade de uma consulta pública, perante um hemiciclo divido entre democratas que contrariam a política e deputados nomeados que anseiam pela sua entrada em vigor.

“Já respondi a nove interpelações escritas, e em Janeiro e Junho já respondi a esta questão, bem como a dois debates”, afirmou Raimundo do Rosário, recordando o argumento repetido de que Macau já reconhece as cartas de condução de 110 países. No entanto, para Ng Kuok Cheong, o número de interpelações escritas sobre o assunto – cujas respostas “foram sempre as mesmas” – traduz “falta de consenso”. O deputado contrariou o argumento de que a oferta de carros de aluguer não vai aumentar exponencialmente com a lei do mercado e acusou o secretário de agir às escondidas, se isso lhe fosse possível. “Depois da divulgação da delegação de poderes [para a celebração do acordo], se a sociedade não soubesse o secretário já tinha celebrado o tal acordo”, atirou o pró-democrata.

Também Au Kam San acusou o secretário de apresentar “as mesmas respostas” a uma questão “debatida várias vezes”, e questionou se os argumentos utilizados correspondem a uma política do Governo ou a um “entendimento pessoal” de Raimundo do Rosário. “Essas afirmações são entendimento pessoal do secretário ou são uma política do Governo? Não se deve, por entendimento pessoal do secretário, não realizar consulta pública”, defendeu. Para o pró-democrata, o argumento de que Macau já reconhece as cartas de condução de 110 países também não deve ser tido em conta. “Afinal, desses 110 países, quantos cidadãos vêm conduzir em Macau? Comparando com o interior de China, de onde vêm anualmente milhões de pessoas, isto é incomparável”, atirou, acrescentando que o pretexto de “amor à pátria não basta”.

Em resposta a Au Kam San, Raimundo do Rosário defendeu ter sido “sempre honesto com a Assembleia Legislativa” e argumentou que o problema do trânsito existe “com ou sem esse reconhecimento”. “O meu chinês não é bom mas digo o melhor para vos fazer entender. Nunca trabalhei às escondidas, fui sempre honesto com vocês”, declarou. Questionado por Ip Sio Kai, Ma Chi Seng e Joey Lao quanto à data da entrada em vigor desta política, o governante escusou-se a apresentar uma calendarização – como, de resto, fez para outros temas da sessão plenária de ontem –, afirmando apenas que “ainda está em fase de procedimentos”. No mês passado, após o debate sobre o reconhecimento mútuo das cartas de condução, o secretário deixou no ar a possibilidade do acordo poder ser uma “prenda de Natal”.

Ip Sio Kai, eleito pela via indirecta, contrariou os pró-democratas ao afirmar não concordar “que o secretário faz trabalhos às escondidas”. “Espero que concretize rapidamente o acordo mútuo porque isto só vai trazer benefícios às pessoas de Macau”, considerou. Joey Lao, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, foi mais longe, afirmando que o secretário “tem dado muitas respostas várias vezes”, pelo que “se alguém não quer perceber, nunca vai perceber”. “Mais de 200 mil pessoas querem conduzir na China, mas ainda não podem. Espero que o secretário possa concretizar, quanto antes, a política”, afirmou.

MOTORISTAS ILEGAIS MOTIVARAM 43 MULTAS ESTE ANO

Este ano já foram aplicadas 43 multas devido ao desempenho ilegal da função de motorista, das quais 41 foram a empregadores e duas a trabalhadores não-residentes, envolvendo um montante global de 320 mil patacas. Os números foram ontem avançados por uma representante da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), que acrescentou que, em 2018, foram já rescindidos dois pedidos de importação de trabalhadores com período de um ano. No ano passado, 154 pessoas foram multadas pela mesma ilegalidade, envolvendo um montante de dois milhões de patacas, e foram rescindidas nove autorizações de importação de trabalhadores durante seis meses. C.V.N.