Relatório sobre bibliotecas públicas será lançado ainda este mês

Em entrevista ao canal chinês da Rádio Macau, a vice-presidente do Instituto Cultural (IC), Leong Wai Man, referiu que a revisão do relatório interno sobre a administração de bibliotecas públicas encontra-se já na fase final e, “salvo qualquer circunstância inesperada, os resultados serão tornados públicos ainda no decorrer deste mês”.

Relativamente aos conteúdos do relatório, Leong Wai Man adiantou que, para além de enfatizar as questões expostas pelo relatório do Comissariado da Auditoria, a nova apreciação irá também analisar os problemas de gestão e operacionalidade existentes nas bibliotecas públicas. A vice-presidente reiterou também que o IC terá uma postura justa e imparcial, podendo recorrer a medidas administrativas caso alguém seja considerado negligente durante a investigação.

Em finais de Maio, recorde-se, o Comissariado da Auditoria publicou um relatório sobre a gestão de colecções de livros em bibliotecas públicas, revelando uma série de problemas como a falta de condições de armazenamento de livros, falhas na catalogação, quantidades elevadas de dejectos de pragas em cima de livros, entre outros.