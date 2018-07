Mais de 40% dos proprietários do sector da restauração vêem volume de negócios aumentar

Foram revelados esta quarta-feira os resultados do inquérito à restauração e ao comércio a retalho realizado em Maio deste ano e os dados indicam um aumento anual do volume de negócios de 41% dos proprietários da área da restauração. Já face ao mês anterior, esta percentagem diminuiu 6%. Outros 29% dos proprietários do sector da restauração inquiridos declararam que o volume de negócios diminuiu relativamente ao ano passado. Relativamente a Abril, o número de proprietários que afirma que o volume de negócios decresceu, aumentou 7%.

O inquérito indica também que 26% dos proprietários de restaurantes ocidentais manifestaram um volume de negócios maior relativamente ao mesmo período do ano passado. Já relativamente ao mês de Abril, esta percentagem diminui 11%.

Este inquérito analisou também o sector do comércio a retalho. Durante o mês de Maio, o volume de negócios de 69% dos retalhistas aumentou comparativamente com o período homólogo. Relativamente a Abril deste ano, o número de retalhistas cujo volume de negócios aumentou, subiu 2%. O inquérito indica que todos os retalhistas de artigos de couro, 89% dos supermercados e 83% dos proprietários de relógios e joalharia manifestaram uma subida no volume de negócios comparando com o mesmo período do ano passado.

Relativamente às expectativas para o futuro, os comerciantes entrevistados no mês de Maio revelaram optimismo. 82% dos comerciantes no sector da restauração previram um aumento ou uma estabilização homóloga no volume de negócios para o mês de Junho. Os restantes 18% dos proprietários acreditavam numa diminuição do volume de negócios. No comércio a retalho, 83% dos proprietários previram aumentos ou estabilizações no volume de negócios durante o mês de Junho. Responderam a este “inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio a retalho” 167 proprietários de restaurantes e similares, assim como 135 retalhistas.