IACM garante ter plano de contingência, em caso de abandono dos galgos

A retirada da Companhia de Corridas de Galgos (Yat Yuen)das instalações do Canídromo acontece já amanhã, mas o Governo continua a desconhecer o destino que a empresa pretende dar aos cerca de 600 animais que ali permanecem. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) insiste que a responsabilidade da empresa não expira com o término do contrato de concessão. O organismo assegura ainda ter um plano de intervenção, que não revela, que será accionado caso os animais sejam abandonados.

Sílvia Gonçalves

As responsabilidades da Yat Yuen quanto ao futuro dos galgos não cessam depois de terminado o contrato de concessão, a 20 de Julho. A ideia foi repetida ao infinito na conferência de imprensa conjunta de ontem, convocada pelo Governo, sobretudo pelo vice-presidente do IACM, que assegurou ainda que só haverá uma intervenção do organismo caso se verifique uma situação de abandono dos animais. Lei Wai Nong referiu que o IACM “está a ponderar um local para o tratamento provisório dos cães que forem abandonados”, que não identificou. Certo é que o Jockey Club não é uma possibilidade, garantiu Paulo Martins Chan.

“O pedido para alojar os galgos no Jockey Club devia ter sido apresentado pelo Jockey Club, que não apresentou nenhum pedido”, assinalou o director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), referindo-se ao pedido da Companhia de Corridas de Galgos (Yat Yuen), remetido à DICJ, para que fosse autorizada a utilização, de forma provisória, das cavalariças desocupadas do hipódromo, para colocação dos galgos até serem adoptados. Paulo Martins Chan esclareceu, contudo, que essa hipótese não se coloca: “De acordo com o contrato de exploração de corridas de cavalos, as instalações só podem ser utilizadas para restauração, entretenimento. Não inclui o tratamento de galgos”.

Lei Wai Nong, vice-presidente do conselho de administração do IACM, acentuou que a “companhia não pode passar a responsabilidade do cuidado dos cães para o Governo. Têm que encontrar novos donos”. Recordando que a Yat Yuen “só apresentou uma solução, que foi pedir a prorrogação do contrato de concessão”, Lei Wai Nong sublinhou, o que viria a reiterar inúmeras vezes, que “isso não quer dizer que as responsabilidades da empresa terminaram”. E deixou a garantia: “Temos que assegurar que os galgos não vão deixar de ter uma casa e ser abandonados. Nós vamos tomar conta desses animais”.

“NÃO VAMOS DEIXAR QUE QUALQUER ANIMAL FIQUE SEM CASA”

O IACM – que a 12 de Julho exigiu à Yat Yuen a entrega imediata de um “plano concreto” de realojamento dos galgos, após a DICJ ter recusado o prolongamento do prazo da concessão – assumiu ter um plano de contingência, caso os animais sejam abandonados, que ficou por revelar. “A partir de 21 de Julho, se houver abandonos, nós vamos interferir. Temos um sistema de contingência para isto. Não vamos deixar que qualquer animal fique sem casa”, garantiu Lei Wai Nong. O vice-presidente do IACM assegurou ainda que não foram detectados maus-tratos nos animais. “Ontem [terça-feira]fizemos uma vistoria e verificámos que os galgos são bem tratados”.

Iong Kong Leong, director da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), salientou que, após o termo da concessão, e conforme estipulado no contrato, “as instalações do Canídromo vão pertencer ao Governo. A DSF vai receber os edifícios e equipamento”. “Vamos fazer um inventário e reaver esse património”, acrescentou o director. Já Li Canfeng, referiu que a DSSOPT vai proceder a trabalhos de limpeza do terreno, com 40 mil metros quadrados, que será depois “usado para fins de educação e desporto” e instalações administrativas. O presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, acentuou os propósitos desportivos das instalações, assegurando que o Centro Desportivo Lin Fong vai permanecer aberto ao público, agora todos os dias da semana.

Paulo Martins Chan assumiu que o contrato de concessão estabelecido com a Yat Yuen não contempla a responsabilização da empresa, caso esta opte por abandonar os galgos – que não figuram entre os bens que revertem para o Governo -, mas acentuou que “é aplicável a lei de protecção dos animais”. Quanto aos funcionários da empresa, o director da DICJ adiantou que alguns, de entre os 129, já pediram apoio à DSAL, que “vai ajudar estes trabalhadores com bolsas de emprego”.

Cabendo ao IACM a verificação do cumprimento da Lei de Protecção dos Animais, e perante a insistência para conhecer a solução de que dispõe o organismo caso os animais sejam descartados pela empresa, Lei Wai Nong assinalou que o local escolhido pela Yat Yuen para acolher os galgos “tem que ter condições, caso violem o que está fixado na lei, vai ser aplicada uma coima”. E reiterou: “Nós vamos ponderar um local para o tratamento provisório dos cães que forem abandonados. Mas, 20 de Julho não é o termo da responsabilidade da empresa”.

“O IACM deveria assumir a acção legal de cuidar dos animais durante um ano”

Nove associações locais de defesa dos animais entregaram ontem uma carta ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), onde apelam a que o organismo assuma o cuidado dos galgos sob a alçada da Yat Yuen pelo período de um ano, nas instalações do Canídromo, à semelhança da proposta antes apresentada pela Sociedade Protectora dos Animais de Macau – Anima. Os três representantes presentes fizeram-se acompanhar pelo deputado Sulu Sou, que disse tratar-se de uma questão de interesse público.

“Eles instam o IACM a ficar com os cães por um ano, na Yat Yuen. Este assunto está relacionado com o interesse público. Se nós não o fazemos, a sociedade terá um grande prejuízo. O IACM deveria assumir a acção legal de cuidar dos animais durante um ano”, assinalou Sulu Sou. O deputado justificou a acção do grupo, horas antes de serem conhecidas as declarações do Governo [ver texto principal], com a necessidade de vincar uma posição: “Para enfatizar, mais uma vez, a sua exigência. A dois dias do término do prazo, eles não apresentaram uma boa proposta para este caso. Esperaram até ao último minuto, e nós não podemos esperar mais”.

Sobre o facto de a Anima não ter sido contactada para participar na iniciativa conjunta, o deputado disse existir pouca cooperação entre as associações. “Eles contactaram-nos, mas tinham uma baixa colaboração com a Anima antes, portanto batem-se pelo mesmo propósito separadamente”. E assume: “Também os encorajei a terem uma maior cooperação com a Anima no futuro, na mesma matéria. Penso que vai levar algum tempo a construir uma boa relação com a Anima”. S.G.