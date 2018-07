Governo promete apresentar até ao fim do ano proposta para revisão geral das carreiras do serviço público

Questionada pela deputada Ella Lei acerca da futura revisão do “regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos”, a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) deu garantias de que, “depois de recolher opiniões das diversas partes, será analisada e estudada a uniformização dos critérios para elaborar a proposta para a revisão geral das carreiras”. O Governo refere que irá apresentar a proposta de revisão ainda durante este ano.

Na interpelação escrita apresentada por Ella Lei, a deputada recorda que o “regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos” em vigor já foi alterado em 2009 e em 2017, mas que, ainda assim, relativamente às habilitações académicas necessárias para o ingresso em algumas carreiras, ainda se aplicam regras de há 30 anos. A deputada exemplifica com os funcionários dos censos e inquéritos da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), cuja habilitação académica exigida ainda é o ensino secundário, obrigando a que a DSEC tenha de contratar pessoal com habilitações académicas mais elevadas para dar resposta às suas necessidades.

O Governo responde que está actualmente a proceder ao tratamento geral e elaboração do relatório e que, após obter os resultados do estudo, irá apresentar, ainda no corrente ano, a respectiva proposta.

Particularmente sobre as carreiras de agentes de censos e inquéritos, a SAFP recorda que são carreiras de nível três, do grupo de pessoal técnico de apoio e que, “o Governo da RAEM tem de ter uma visão geral da situação ao rever a respectiva carreira, devendo também ter em consideração as outras carreiras gerais que estão inseridas no mesmo nível”, de modo a que se evitem “situações injustas entre os trabalhadores dos serviços públicos”.

“Depois de recolher as opiniões das diversas partes, será analisado e estudado a uniformização dos critérios para elaborar uma proposta para revisão geral das carreiras”, conclui a resposta do Governo.