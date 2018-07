APIM admite recorrer para tribunal da multa aplicada pela DSEJ

A Associação Promotora da Instrução dos Macaenses terá que pagar uma multa de 12 mil patacas por a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude ter concluído que a directora e pessoal docente do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes violaram a lei. Ao PONTO FINAL, Miguel de Senna Fernandes disse não concordar com as conclusões da DSEJ e admitiu recorrer da decisão.

Catarina Vila Nova

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) concluiu que a directora e pessoal docente do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes violaram a lei no caso de alegados abusos sexuais. À instituição será aplicada uma multa de 12 mil patacas, avançou a DSEJ ao PONTO FINAL, por o organismo ter tido em conta que “a entidade tutelar tem cooperado activamente para corrigir o seu erro”. Em declarações a este jornal, Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), admitiu a possibilidade de interpor recurso da decisão da DSEJ junto do Tribunal Administrativo, e disse não concordar com as conclusões do relatório que dizem respeito à directora da instituição.

“Durante a investigação provou-se que a organização e funcionamento da escola, bem como o tratamento dos respectivos casos pela directora da escola e pessoal docente, violaram os dispostos no Estatuto das Instituições Educativas Particulares, na Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior, bem como no regulamento interno da escola”, pode ler-se no comunicado ontem divulgado pela DSEJ. A este jornal, o organismo explicou que, “considerando o facto que a entidade tutelar tem cooperado activamente com a DSEJ para corrigir o seu erro, incluindo prometer dar seguimento às medidas propostas pela DSEJ e aplicar medidas disciplinares aos funcionários relevantes, o valor da multa é definido em 12 mil patacas”. Segundo o Estatuto das Instituições Educativas Particulares, a APIM incorria numa multa entre 1.500 a 15.000 patacas, sendo o prazo para o seu pagamento de 30 dias.

Um entendimento diferente foi defendido por Miguel de Senna Fernandes que afirmou não concordar com as conclusões de que Marisa Peixoto, directora do Costa Nunes, violou a lei. “A DSEJ tem a sua maneira de ver as coisas mas nós, em relação à directora, somos firmes em afirmar que não concordamos com essa conclusão da DSEJ”, declarou o presidente da APIM. Apesar de ter reiteradamente defendido a confiança depositada em Marisa Peixoto, Senna Fernandes revelou que também a directora será alvo de um processo disciplinar. “O facto de termos confiança não quer dizer que fica incólume. Há certas coisas que têm de ser analisadas claramente, mas isto não conflitua com a confiança que se tem”, reiterou.

Também a educadora da turma onde alegadamente ocorreram os abusos sexuais vai ser alvo de um processo disciplinar e, por enquanto, ainda não é certa a sua continuação no Costa Nunes. Entretanto, encontra-se a decorrer um inquérito interno na instituição que, segundo disse Senna Fernandes, deverá estar concluído “dentro de poucos dias”.

Miguel de Senna Fernandes disse ter recebido a decisão da DSEJ na terça-feira, pelo que a APIM ainda está a estudar se vai “reagir”, ou seja, interpor recurso junto do Tribunal Administrativo. “Há matéria que está ali que não é do nosso acordo. Se [a APIM] não se conformar [com a multa] naturalmente vai recorrer”, afirmou o responsável. “Se, a bem da escola, não valer a pena entrarmos numa situação de litígio com a DSEJ, então mesmo que não concordemos pagamos a multa”, admitiu o presidente da APIM.

Para além do pagamento da multa, a DSEJ impôs que a APIM “melhorasse, com a maior celeridade, a estrutura orgânica da escola” – principalmente no que diz respeito ao Grupo de Gestão de Crises Escolares –, que contratasse pessoal docente “adequado” e implementasse acções de formação “apropriadas”. Miguel de Senna Fernandes considera que o relatório se focou “muito” no Grupo de Gestão de Crises Escolares, argumentando que a instituição fez “absolutamente tudo o que o grupo de crise teria que fazer”.