Alterações ao Edifício Rainha D. Leonor devem respeitar “estilo existente”, decide CPU

A Planta de Condições Urbanísticas do Edifício Rainha D. Leonor foi ontem aprovada no Conselho do Planeamento Urbanístico, com a ressalva de que quaisquer alterações devem respeitar o seu estilo original. Li Canfeng, director das Obras Públicas, não acedeu aos pedidos de Rui Leão de adiar a discussão por considerar haver tempo para o Instituto Cultural decidir se o imóvel deve ou não ser classificado.

Catarina Vila Nova

Li Canfeng decidiu ontem aprovar a Planta de Condições Urbanísticas (PCU) do Edifício Rainha D. Leonor, no Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), apesar dos pedidos do arquitecto Rui Leão de adiar a discussão até haver uma decisão do Instituto Cultural (IC) quanto ao pedido de classificação do imóvel, ontem apresentado pela Docomomo. Reiterando que ainda não tinha sido apresentado qualquer pedido de demolição da torre habitacional, o director da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) defendeu não ser necessário adiar a discussão, uma vez que entende haver tempo suficiente para avaliar o valor patrimonial do edifício. Para além de Rui Leão, foram vários os conselheiros que defenderam que se esperasse por uma decisão do IC. Apenas Paulo Tse, presidente da Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial de Macau, e Wu Chou Kit, advogado e engenheiro, questionaram a importância do Edifício Rainha D. Leonor.

Em declarações aos jornalistas, após a reunião, Li Canfeng frisou que, “até ao momento”, as Obras Públicas ainda não receberam qualquer “pedido de reconstrução, demolição ou ampliação” do Edifício Rainha D. Leonor, e que qualquer pedido de demolição teria que ser acompanhado da planta. “Se for iniciado o processo de avaliação então podemos suspender o projecto de PCU, entre outros. Achamos que ainda temos tempo para que os especialistas possam analisar melhor o caso, se acharem que é melhor preservar o estilo, porque tudo isto também implica tempo”. Ainda assim, o director da DSSOPT decidiu incluir na PCU do Edifício Rainha D. Leonor que “se for necessário fazer renovação, remodelação ou reconstrução é necessário respeitar o estilo existente”, apesar da planta permitir uma altura máxima de 75 metros. “A curto prazo não vemos que este edifício vá desaparecer”, declarou o dirigente.

Na reunião de ontem foi revelado que o parecer preliminar do IC não aponta para um valor patrimonial do Edifício Rainha D. Leonor. Segundo explicou Leong Wai Man, vice-presidente do IC, “quando o valor [de um imóvel] é tão relevante que se articula com as exigências da Lei de Salvaguarda do Património é que manifestamos uma opinião de conservação”. Ora, após ter sido realizado um “estudo preliminar” sobre o valor arquitectónico do edifício, o organismo não considerou que tal se aplica ao prédio em questão. “Por enquanto, o nosso parecer preliminar é que este edifício não se reveste de um valor tão relevante”, afirmou Leong Wai Man. No entanto, o IC terá agora que analisar um pedido de classificação da torre habitacional, ontem entregue pela Docomomo, segundo revelou Rui Leão na reunião.

CONSELHEIROS DISCUTEM VALOR PATRIMONIAL DO EDIFÍCIO

Uma vez ouvidos os arquitectos, também os engenheiros devem dar a sua opinião quanto ao Edifício Rainha D. Leonor, defendeu Wu Chou Kit, deputado e engenheiro de profissão, para quem a questão deve ser entendida do ponto de vista da “sustentabilidade”. “Um valor patrimonial dificilmente consegue encontrar um equilíbrio com o desenvolvimento da sociedade”, atirou o conselheiro.

Paulo Tse apontou que o CPU não é “apropriado” para emitir opiniões sobre o valor patrimonial de edifícios, remetendo esta discussão para o Conselho do Património Cultural. O conselheiro defendeu ainda que não se deve apenas ter em conta o “estilo arquitectónico” e que, no caso do Edifício Rainha D. Leonor, “se virmos a fotografia nem há características específicas em termos de arquitectura”.

Revelando desconhecer os pormenores do projecto, tanto Paulo Tse como Wu Chou Kit defenderam que os “pequenos proprietários” também devem ter uma palavra a dizer sobre o edifício que é, na realidade, propriedade da Santa Casa da Misericórdia, após o terreno ter sido concedido, a título gratuito, pela Administração portuguesa.

Contrariando as declarações de Paulo Tse de que o Edifício Rainha D. Leonor não está em bom estado de conservação, Rui Leão argumentou que o problema é a falta de manutenção. O arquitecto lamentou que este imóvel nunca tivesse sido alvo de um estudo sobre o seu valor patrimonial, algo que considera ser de “maior importância” para que o CPU se possa pronunciar sobre ele. “Eu acho que é uma preocupação nossa não deitar tudo fora sem critério”, defendeu.

Também Lam Iek Chit lamentou que o edifício “não seja renovado nem decorado porque quando olhamos parece comum e muito normal”, pedindo que fosse alvo de uma reavaliação. Por sua vez, Chan Tak Seng, que afirmou ter uma posição neutra sobre o assunto, alertou que “em Macau foram demolidos muitos edifícios com valor que desapareceram de um dia para o outro”.

…….

CAIXAS:

APROVADA CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS NO COTAI

O Conselho de Planeamento Urbanístico (CPU) aprovou ontem duas plantas de condições urbanísticas para a construção de um depósito e armazém de substâncias perigosas em dois terrenos localizados junto à Avenida Marginal Flor de Lótus e à Estrada do Dique Oeste. Segundo explicou Leong Iok Sam, comandante do Corpo de Bombeiros, o espaço terá capacidade de armazenar até três mil garrafas de oxigénio e “outras substâncias perigosas que utilizamos com frequência”.

A ideia será, no futuro, encontrar um local de armazenamento definitivo, mas, por enquanto, a solução encontrada são os dois terrenos localizados no Cotai. “Para evitar perigo de vida da população queremos encontrar um sítio mais apropriado. Quando encontrarmos um local definitivo iremos transferir este depósito provisório”, explicou Leong Iok Sam, acrescentando que uma solução futura poderá passar pela criação de um aterro. C.V.N.

…..

CONSELHEIROS QUESTIONAM “FINALIDADE PÚBLICA” DE EDIFÍCIO

Um edifício localizado na Estrada dos Parses gerou alguma discussão entre os representantes das Obras Públicas e os conselheiros, com estes a quererem saber o que se entende por “finalidade de instalação pública”. Os membros argumentaram ser necessário saber em específico o fim deste edifício antes de poderem decidir sobre a sua Planta de Condições Urbanísticas. Em resposta, os representantes das Obras Públicas simplesmente remeteram para um despacho do Chefe do Executivo que regula o limite máximo de altura dos edifícios nas imediações do Farol da Guia. C.V.N.