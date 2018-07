Agnes Lam sugere um “tecto” orçamental para o metro ligeiro

Na sequência do anúncio do Governo de que o orçamento para oito projectos do metro ligeiro aprovados ou em curso foi aumentado para mais de 16,4 mil milhões de patacas, a deputada Agnes Lam levantou dúvidas e sugeriu que o Executivo estabelecesse um “limite” orçamental para que não aumentasse “indefinidamente e sem limites”.

Stacey Qiao

Um dia depois de o Governo ter revelado que o orçamento para os oito projectos aprovados ou em curso para o metro ligeiro (LRT) aumentou de 12,8 mil milhões de patacas para mais de 16,4 mil milhões de patacas, a deputada Agnes Lam submeteu uma interpelação escrita onde questiona o que diz ser a estratégia fragmentada do Governo e sugeriu que se imponha um tecto ao orçamento total.

Na interpelação, Lam apelidou o sistema LRT de “buraco negro no orçamento das obras de construção em Macau”, citando o número sempre crescente desde a sua concepção em 2003: 3 mil milhões de patacas em 2003, 4,2 mil milhões de patacas em 2007 e 7,5 mil milhões de patacas em 2009, 11 mil milhões em 2011, 14,273 mil milhões de patacas em 2012. “Agora a quantia sobe para mais de 16,4 mil milhões de patacas, um aumento de quatro vezes em relação ao número sugerido na fase preliminar do estudo”, escreveu Lam, “e será significativamente mais elevado, uma vez que o orçamento actual não inclui a linha da península de Macau, a estação de Seac Pai Van, as despesas de funcionamento do serviço, etc”.

Lam criticou a actual estratégia orçamental do Governo como sendo “míope” e “lidando com o que aparecer primeiro”. A deputada alertou que, se o problema continuar, “os custos finais podem estar muito além do que nossa sociedade pode pagar, e isso prejudicará os interesses e o bem-estar de todos os moradores da cidade”.

Agnes Lam exigiu que o Governo revelasse o orçamento total do sistema LRT, dizendo que “com a experiência de construir a linha de Taipa, o Governo deveria ter uma estimativa mais precisa dos custos das linhas”. A deputada também sugeriu que o Governo deveria ter em consideração a capacidade e acessibilidade da cidade e colocar um tecto no orçamento. “Uma vez que os custos estão prestes a ultrapassar o tecto, o Governo deve virar-se imediatamente para um plano alternativo”.

Consequentemente, um plano alternativo também deve ser preparado pelo Governo para que os custos não saiam do controlo. Os possíveis planos podiam ser abdicar de uma certa linha ou reduzir o número de estações, sugere.”Está na hora de o Governo esclarecer o seu raciocínio, calcular cuidadosamente o custo-efectividade geral do sistema LRT”, argumentou a deputada, “e suportar a dificuldade de tomar decisões difíceis quando necessário”.