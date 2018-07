Trabalho de canalização poderá ter causado intoxicação por gás sulfídrico

Duas mulheres necessitaram de ser transportadas para o hospital Kiang Wu por suspeita de intoxicação por gás sulfídrico. Segundo os Serviços de Saúde, o incidente ocorreu na madrugada de terça-feira numa habitação onde vivem cinco pessoas da mesma família, sendo que duas mulheres, com 34 e 54 anos, tiveram que ser hospitalizadas.

Uma delas apresentou sintomas como tonturas, suores e convulsões quando esteve na cozinha, tendo desmaiado após sair do local. A mãe prestou-lhe os primeiros socorros, abriu as janelas para ventilação e chamou a ambulância, tendo notado odores “fortes e fedorentos”, segundo os Serviços de Saúde.

A mãe manifestou vómitos no hospital mas melhorou após tratamento, tendo já recebido alta, enquanto que a filha permanece internada mas “em condição clínica considerada estável”.

De acordo com a vítima, no edifício foram realizados trabalhos de canalização por volta das 19 horas do mesmo dia. Após o incidente, os bombeiros mediram o gás sulfídrico no apartamento “e realizaram tratamento de emergência no local”.

O sulfeto de hidrogénio é encontrado em petróleo bruto, gás natural, gases vulcânicos e fontes termais. Se a concentração for muito alta (mais de 530ppm), pode causar coma, paragem respiratória e até morte em pouco tempo.