Ricardo Salgado suspeito de meter 230 milhões em Macau antes da falência

Para já é um enigma, que o antigo presidente do BES não esclarece. Por isso, a justiça portuguesa mandou carta rogatória a pedir ajuda. Com estes 230 milhões, a suspeita é que Salgado tem “elevado património no estrangeiro”.

João Paulo Meneses

“Chegaram a Macau 30 m € [mais de 230 milhões de patacas]” – a frase, escrita à mão, exactamente desta forma, foi encontrada pela equipa de investigadores judiciais que apura o que se passou com a falência do Grupo Espírito Santo/Banco Espírito Santo (GES/BES) numa agenda pessoal de Ricardo Salgado, com data de 11 de Dezembro de 2013. Para o Ministério Público restam poucas dúvidas, cenário que o tribunal também partilha: “O arguido [Ricardo Salgado] não apresentou justificação para um conjunto de inscrições na sua agenda de 2013, do qual aparentemente se extraem movimentos com destino a uma conta em Macau”, refere um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, citado pelo jornal Correio da Manhã.

O texto faz referência ao interrogatório no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), realizado em 2015, no qual Ricardo Salgado disse que não conseguia decifrar o conteúdo dessa anotação e que “a mesma poderia dizer respeito a movimentos de clientes” – versão que não cola junto do Ministério Público: “resta explicar por que razão é feita alusão a esta operação na sua agenda pessoal”, segundo ainda o acórdão. Segundo a mesma fonte, o enigma é ainda maior porque a seguir à frase “Chegaram a Macau 30 m €” há mais duas: “com valores de 39 OK” e “saldo Suisse”.

Sem a ajuda do ex-banqueiro no esclarecimento da questão, a investigação do DCIAP seguiu por outros caminhos, mais concretamente junto das autoridades de supervisão financeira de Macau. Para isso foi enviada uma carta rogatória ao cuidado da justiça chinesa, para que esta contacte a Autoridade Monetária da Região Administrativa e remeta as perguntas aos administradores do actual Banco Well Link (antigo Novo Banco Ásia).

Recorde-se que o Banco Espírito Santo teve, desde 1995, uma sucursal em Macau, chamada primeiro Banco Espírito Santo Oriente (BESOR) e depois, com a falência do GES/BES, em 2014, Novo Banco Ásia. Em 2017 o Well Link Group Holdings, com sede em Hong Kong, comprou a licença e os activos do Novo Banco Ásia.

Na resposta à carta rogatória, será possível confirmar ou não essa transferência de Ricardo Salgado para Macau (feita sete meses antes da falência do grupo) e apurar outros eventuais depósitos na sucursal da RAEM. O Correio da Manhã diz ter contactado Ricardo Salgado, mas o porta-voz do ex-banqueiro afirmou que não fazem comentários sobre processos em segredo de justiça.

Os juízes da Relação de Lisboa entendem que esta referência a Macau na agenda pessoal de Salgado, mais a abertura de duas contas bancárias na Suíça, é suporte para a suspeita de que Salgado “possa possuir elevado património fungível no estrangeiro”. O DCIAP iniciou a investigação à falência do GES/BES em 2014. Há, até ao momento, 23 arguidos, entre os quais vários administradores do BES.