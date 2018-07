Residentes vão ter de pagar roaming na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

Os residentes de Macau vão ter de usar roaming na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que já está coberta por completo pela rede 4G da China continental, incluindo o túnel, diz a imprensa estatal chinesa. Continua a não haver, no entanto, data para a inauguração da infra-estrutura.

Vítor Quintã

Três anos e dois meses depois dos trabalhos terem arrancado, a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau já está coberta por completo pela rede de transmissão de dados 4G, revelou ontem a China Tower ao jornal estatal chinês People’s Daily. A empreiteira do projecto sublinhou ainda que, após testes, o sinal 4G permanece estável, mesmo no túnel submarino de 6,7 quilómetros cuja profundidade atinge quase 50 metros.

Feng Cheng, director-geral da sucursal de Zhuhai da China Tower Corporation, disse que “o projecto de telecomunicações passou nos testes de conexão com as redes” das três principais operadoras de telemóveis do continente, a China Telecom, a China Mobile, e a China Unicom. Aliás, a própria China Tower é uma parceria das três operadoras, todas elas detidas pelo Estado chinês, para a construção de infra-estruturas de telecomunicações móveis.

Notícias que só são boas para os cidadãos da China continental. “Os residentes de Hong Kong ou Macau que possuam cartões SIM de Hong Kong ou Macau podem utilizar a rede de telecomunicações da ponte, após acederem ao serviço de roaming das operadoras do continente”, admitiu Yang Kai, director de projecto da China Tower em Zhuhai. O PONTO FINAL perguntou tanto à Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações como à principal operadora local, a CTM, se havia planos para instalar a rede 4G de Macau na ponte ou pelo menos na ilha artificial que vai servir de ligação fronteiriça a Macau e a Zhuhai. A Direcção liderada por Derby Lau Vai Meng não respondeu, enquanto a CTM disse não ter quaisquer comentários a fazer.

Feng Cheng sublinhou que a rede de telecomunicações 4G foi planeada e instalada de forma simultânea com a própria construção da ponte. Em vez de ter uma estação base, os equipamentos de telecomunicações foram colocados ou na estrutura da ponte, como por exemplo nos pórticos ou nos postes de iluminação, ou em instalações já existentes, tais como a sala de equipamentos ou o sistema de fornecimento de electricidade.

Pronta mas fechada

Todo o equipamento metálico foi galvanizado e coberto em tinta especial, usada também em navios, para reduzir a corrosão causada pela água salgada, refere o People’s Daily. Além disso, devido às “especiais condições climatéricas”, que incluem a passagem regular de tempestades tropicais pela zona onde foi construída a ponte de 55 quilómetros, todo o equipamento da rede de telecomunicações colocado no exterior vai ser capaz de resistir a ventos de nível 17 na escala de Beaufort, ou seja, com velocidades superiores a 220 quilómetros por hora. Em Agosto passado, o tufão Hato, o pior a afectar Macau nos últimos 53 anos, trouxe rajadas máximas de 217,4 quilómetros por hora.

A imprensa estatal não faz, porém, qualquer menção a uma eventual data para a inauguração da ponte. A notícia refere apenas que “a ponte está pronta e em condições de abrir ao trânsito, como previsto”. O PONTO FINAL pediu mais informações ao Gabinete de Desenvolvimento de Infra-Estruturas, mas não recebeu qualquer resposta.

Em Janeiro passado, o jornal estatal China Daily tinha dito, citando “fontes conhecedoras do assunto”, que a inauguração da ponte iria acontecer em Maio ou Junho. A estrutura foi entregue pelo empreiteiro, a China Communications Construction Company, ao gabinete tripartido que reúne as autoridades das três regiões em Fevereiro. Um mês depois, fontes policiais de Hong Kong disseram ao jornal Sing Tao Daily que a ponte não poderia abrir antes de Julho, devido a “defeitos graves” na construção do edifício do posto fronteiriço na ilha artificial que vai servir de ligação no outro lado do Rio das Pérolas.