Orçamento de 16,4 mil milhões do metro ligeiro não inclui a linha de Macau

O Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes revelou ontem, durante a reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, o mais recente orçamento para o metro ligeiro – 16,4 mil milhões de patacas. Este valor, contudo, não inclui nem a linha de Macau nem as carruagens da linha de Seac Pai Van.

Catarina Vila Nova

O orçamento do metro ligeiro foi revisto em alta para 16,4 mil milhões de patacas, valor este que não inclui a linha da Península de Macau. O número foi ontem avançado por Mak Soi Kun, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, após a reunião com responsáveis do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) para discutir a evolução das despesas do metro ligeiro. Uma vez que os 16,4 mil milhões de patacas não incluem itens como a linha da Península de Macau ou o material circulante da linha de Seac Pai Van, Ho Cheong Kei, coordenador do GIT, assumiu que quando forem criados os novos segmentos “necessariamente vai aumentar o orçamento”.

“Quando criarmos outras linhas necessariamente vai aumentar o orçamento. Ainda não há um orçamento com muita precisão sobre as linhas novas porque ainda estamos a planear isso”, disse Ho Cheong Kei, em declarações aos jornalistas. Ainda que o Governo não tenha avançado aos deputados o valor global do projecto do metro ligeiro, o coordenador do GIT disse ter “confiança” em controlar o orçamento previsto. “Agora estamos a manter o orçamento previsto, temos confiança para controlar o orçamento previsto”.

Segundo explicou Mak Soi Kun, nos 16,4 mil milhões de patacas estão incluídos os trabalhos preparatórios do metro ligeiro, os serviços de consultadoria, verificação e apreciação do sistema do metro ligeiro, o sistema e material circulante do sistema de metro ligeiro, as linhas da Taipa e de Seac Pai Van, o parque de materiais e oficina e a estação da Barra. De fora ficaram as linhas da Península de Macau e da Ilha da Montanha e o sistema de material circulante da linha de Seac Pai Van, pelo que os deputados perguntaram ao Governo qual o orçamento global do projecto, resposta que o Executivo disse remeter posteriormente por escrito.

Os números anteriormente avançados pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, em Junho de 2016, apontavam para um orçamento de 11 mil milhões de patacas para o segmento da Taipa, tendo o Governo gasto, até à altura, 10 mil milhões. Estes valores foram ontem recordados por Mak Soi Kun, que justificou o aumento de mais de cinco mil milhões com a Lei do Enquadramento Orçamental, que entrou em vigor este ano. “Por isso, na inscrição das rubricas, há certas rubricas que não foram incluídas como, por exemplo, o material circulante do segmento de Seac Pai Van”, explicou o deputado.

Também Mak Soi Kun não descartou a possibilidade deste valor vir a aumentar assim que forem incluídos outros itens. “Aqueles 16,4 mil milhões não são o tecto de todo o projecto. Se houver um reforço do orçamento, não está incluído nesses 16,4 mil milhões”, assumiu o deputado. “Com base nos valores actuais fornecidos pelo Governo, ainda não sabemos qual vai ser o valor global de todo o projecto do metro ligeiro”.

Ho Cheong Kei reiterou o objectivo da linha da Taipa entrar em funcionamento no próximo ano e disse que já tiveram início as obras preliminares da estação da Barra. “Agora estamos a fazer a obra da parede subterrânea que é um procedimento muito importante para a construção da estação da Barra”, disse o coordenador do GIT.