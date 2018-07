O sabor da doce amizade estelar em “The Way Back Home”

Doze espectáculos da produçāo de marionetas “The Way Back Home” vāo ser apresentados no Centro Cultural de Macau (CCM) desde hoje até domingo, contando a intrigante história do encontro entre um rapaz e um marciano.

Stacey Qiao

De quarta-feira a domingo, o Centro Cultural de Macau (CCM) convida as jovens audiências, assim como os adultos, a experienciar uma imaginaçāo sem limites, o poder da amizade e uma viagem emocionante pelas estrelas na peça de marionetas “The Way Back Home” (“O Caminho para Casa”).

O espectáculo de 50 minutos de teatro negro, adaptado do livro ilustrado vencedor de vários prémios do escritor da Irlanda do Norte Oliver Jeffers, conta a história de um rapaz que um dia descobre no seu roupeiro um aviāo com uma hélice e faz aquilo que qualquer rapaz aventureiro faria: voa com o aviāo até ao espaço sideral. Mas, de repente, o aviāo começa aos solavancos e a tremer. O tanque do combustível está vazio e o rapaz tem de executar uma aterragem ousada na lua. O rapaz rapidamente encontra um pequeno marciano que também lá está preso. Por entre várias situaçōes físicas divertidas, os dois novos amigos vāo ajudar-se a encontrar uma forma de reparar os seus aparelhos danificados e regressar aos seus planetas em segurança.

A peça resulta de uma colaboraçāo entre o Teatre Refleksion of Denmark e o Branar Teatar of Ireland e os dois artistas, Aapo Juhana Repo e Neasa Padhraicín Ní Chuanaigh, sāo, respectivamente, da Finlândia e da Irlanda. Vestindo roupas, luvas e sapatos de veludo pretos, os dois artistas desaparecem no fundo negro e deixam apenas as marionetas sob a luz para “fazer truques e criar magia”.

Com uma equipa internacional em que os membros falam dezenas de diferentes línguas, porque é que a peça nāo tem quaisquer falas? Os artistas explicaram que, no início, experimentaram com diálogos, com cada um a usar a sua língua nativa: finlandês para o rapaz e irlandês para o marciano. “O Aapo e eu nāo nos percebemos. É um pouco como o rapaz e o alien”, disse Neasa, “mas depois nós percebemos que quando estávamos em digressāo pela Irlanda que metade da audiência conseguia perceber o que o extraterrestre estava a dizer e por isso é que começamos a expressar-nos sem palavras”. Apesar da peça nāo ter palavras, tal nāo significa que seja calma. Os ricos efeitos sonoros das imitaçōes vocais e música sāo cruciais para captar a audiência.

A peça tem como público-alvo as crianças com idades entre os quatro e os oito anos, mas as crianças para além deste grupo etário, e até os adultos, também podem desfrutar do espectáculo, com um enredo fascinante e acçōes e movimentos excitantes. O espectáculo é também ajustado de acordo com o público. “Quando o público é mais jovem, temos de ser mais simples e claros”, explicou Aarpo, “e quando eles sāo mais velhos podemos ser mais inteligentes e incluir mais elementos”. “Se nós soubermos, por exemplo, que um grupo de um jardim-de-infância vem, o Aapo e eu adaptamo-nos a isso, por exemplo, ao fazer menos assustadora a parte assustadora”, riu-se Neasa.

A peça já esteve em digressāo na Europa, Estados Unidos e Ásia, e os dois artistas descobriram que, surpreendentemente, “as crianças sāo iguais em todo o lado”. “Nós recebemos sempre as mesmas reacçōes e é realmente adorável que a história seja traduzida em todo o mundo”, disse Neasa.

O Teatre Refleksion visitou Macau em 2014 com a produçāo de marionetas “Songs from Above”. Quanto a futuros projectos, o Teatre Refleksion vai produzir “Romeu e Julieta” para crianças, e o Branar Teatar encontra-se a adaptar outro trabalho de Oliver Jeffers, “How to Catch a Star”.

Enquanto pessoas que criam um mundo imaginário apenas com māos e vozes, alguma vez vocês sāo vistos pelas audiências mais jovens como alguém com poderes mágicos? “Talvez”, disse Aapo ao PONTO FINAL. “Quando temos um espectáculo muito bom”, riu-se Neasa.