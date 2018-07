Novo grupo quer reunir 500 assinaturas para classificar Edifício Rainha D. Leonor

O Edifício Rainha D. Leonor motivou a criação de um novo grupo de defesa da arquitectura moderna de Macau, constituído pela Docomomo Macau e pela Energia Cívica de Macau. O colectivo lançou ontem uma petição online, endereçada ao Chefe do Executivo, a pedir a classificação do imóvel.

Catarina Vila Nova

O grupo Defensores da Preservação da Arquitectura Moderna de Macau lançou ontem uma petição online, endereçada ao Chefe do Executivo, a pedir a classificação do Edifício Rainha D. Leonor. O colectivo, formado pela Docomomo Macau e pela Energia Cívica de Macau, associação liderada pela deputada Agnes Lam, considera que o imóvel é “um exemplo de arquitectura excepcional” e “expressa claramente os avanços da época”. Segundo explicou Agnes Lam, em declarações ao PONTO FINAL, o objectivo é reunir 500 assinaturas antes de entregar a missiva a Chui Sai On.

Alertando que o Edifício Rainha D. Leonor “está actualmente sob ameaça de demolição”, o grupo afirma ser “necessária uma acção urgente para preservar e proteger este excelente exemplo de património moderno em Macau”. O imóvel, localizado no cruzamento entre a Avenida D. João IV e a Avenida do Infante D. Henrique, é propriedade da Santa Casa da Misericórdia e o seu provedor confirmou a este jornal a intenção de demolir o prédio onde habitam 24 famílias. “O edifício é uma amostra magnífica da inovação da arquitectura do século XX em Macau que deve ser preservada como um legado para o futuro”, pode ler-se na petição, disponível em português, inglês e chinês.

Na carta, os proponentes apresentam quatro argumentos que consideram justificar a classificação do edifício. Em primeiro lugar, alegam que o bloco habitacional “incorpora os princípios e ideais nascidos com o advento da arquitectura modernista da segunda metade do século XX, tornando-a numa obra de arquitectura excepcional no contexto de Macau e da sua cultura”. Ademais, consideram que o edifício “expressa claramente os avanços da época” e situa-se “num cenário de edifícios modernistas que constitui o maior aglomerado de arquitectura modernista de Macau”.

A planta de condições urbanísticas do Edifício Rainha D. Leonor será hoje discutida no Conselho do Planeamento Urbanístico. Ainda esta semana, a Docomomo Macau deverá fazer chegar ao Instituto Cultural um pedido de classificação do imóvel.

Segundo explicou Agnes Lam a este jornal, o grupo Defensores da Preservação da Arquitectura Moderna de Macau foi criado no seguimento da mesa-redonda organizada no passado domingo pela Docomomo Macau e Energia Cívica de Macau, para discutir o Edifício Rainha D. Leonor. No entanto, a deputada disse que o âmbito de acção do grupo vai além deste imóvel. “Nós acreditamos que existem mais edifícios que merecem ser preservados e, por isso, temos que chamar a atenção das pessoas para mais do que um problema. Queremos que seja mais universal”, declarou Agnes Lam.