“L’Elisir d’Amore” marca abertura da próxima edição do FIMM

O XXXII Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) vai decorrer entre Setembro e Outubro, estando os bilhetes à venda a partir do próximo mês. Para comemorar o 170º aniversário da morte do compositor Gaetano Donizetti, o festival vai arrancar este ano com a produção em dois actos “L’Elisir d’Amore”, da Ópera de Zurique, mostrando ao público “o poder mágico do amor através da sua música magnífica”, refere um comunicado do Instituto Cultural (IC).

Este ano, o tema do FIMM é “Viver – O Momento na música”, nome escolhido com o intuito de proporcionar ao público a possibilidade de “aproveitar o momento e de sentir a alegria e a harmonia através da música”, acrescenta o IC.

O programa contempla ainda outras actuações variadas para o público. O Quarteto Hagen irá trazer o “virtuosismo em perfeita harmonia”, enquanto o pianista jamaicano Monty Alexander irá mostrar os seus talentos com “Uma Vida no Jazz”. A Orquestra de Macau junta-se à Orquestra Filarmónica de Xangai para apresentar a versão original (1887) da Sinfonia nº.8 em Dó Menor de Bruckner, “que toca de forma profunda os sentimentos e inspirações da humanidade”.

Serão também apresentados este ano clássicos da Alemanha e da Áustria. A Camerata Salzburg, proveniente da cidade natal de Mozart, junta-se ao conceituado violinista francês Renaud Capuçon, oferecendo “a mais pura interpretação da música clássica da escola vienense” onde estará patente o “fantástico diálogo” entre o solista e a orquestra. Com uma história de mais de 400 anos, a Staatskapelle Dresden apresenta música alemã sob a batuta do maestro Christian Thielemann, interpretando as sinfonias do compositor romântico Schumann.