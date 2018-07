Funcionários da Galaxy exigem bónus salarial de um mês

Ontem, a Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo entregou uma carta ao departamento de recursos humanos do grupo Galaxy Entertainment exigindo um bónus de Verão no valor de um mês de salários e o pagamento de 14 meses anualmente.

A carta, endereçada a Lui Che Woo, director da empresa, começa com as estatísticas que indicam os feitos notáveis do grupo: As receitas do primeiro trimestre alcançaram os 18,5 milhões de dólares de Hong Kong, um crescimento anual de 32% e um aumento trimestral de 3%. A Galaxy é há muito uma empresa altamente lucrativa, com lucro líquido de 5,066 mil milhões de dólares de Hong Kong e 7,135 mil milhões em 2015 e 2016, respectivamente. “As conquistas surgem no resultado dos esforços conjuntos dos membros da equipa a todos os níveis”, diz a carta, “e esperamos que a empresa possa dar a seus funcionários as devidas recompensas”.

A compra da Galaxy de 5,3 milhões de acções primárias da Wynn Resorts Ltd, em Março deste ano, também foi mencionada na carta, que indica que a “Wynn Resorts já anunciou a distribuição de bónus de Verão equivalente a um mês de salário”.

Uma semana antes, uma carta com uma exigência semelhante foi enviada para a Melco Resorts & Entertainment, mas Cloee Chao, presidente da associação, disse ao PONTO FINAL que ainda não receberam nenhuma resposta da Melco. “A partir de agora”, continuou Chao, “a Melco Resorts & Entertainment e o Galaxy Entertainment Group são os únicos operadores de jogo que ainda não anunciaram o bónus de Verão para os seus funcionários”. S.Q.