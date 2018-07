Chui Sai On encontra-se com o presidente da comissão municipal de Pequim da CCPPC para reforço de relações

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, encontrou-se ontem com Ji Lin, presidente da comissão municipal de Pequim da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) na sede do Governo. O encontro teve como objectivo o reforço das relações entre Macau e Pequim e o fortalecimento da cooperação nos trabalhos relacionados com a juventude.

Durante o encontro, Chui Sai On aproveitou para adiantar que, no futuro, o Governo da RAEM vai apoiar com mais intensidade o desenvolvimento dos jovens e criar mais oportunidades, intensificando o intercâmbio com a China interior, para que possam aprofundar o conhecimento sobre o resto do país. Para tal, o Chefe do Executivo pediu a ajuda de Ji Lin e da comissão municipal de Pequim da CCPPC.

O presidente da comissão municipal de Pequim da CCPPC referiu que as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau organizaram nos últimos três anos programas de intercâmbio em Pequim para jovens estudantes. Ji Lin acrescentou ainda que é através deste intercâmbio de jovens que se continuam a aprofundar as relações entre Pequim e Macau. O próprio Ji Lin confessou que se encontra anualmente com estes jovens para lhes transmitir palavras de incentivo.

O Chefe do Executivo destacou as relações amigáveis entre Macau e Pequim, que foram consolidadas e alcançadas em parcerias relacionadas com a juventude com o apoio do Governo central, assim como da comissão municipal da CCPPC. Ji Lin recordou que a última vez que visitara Macau foi há cinco anos e que agora constatou que o território sofreu grandes transformações, confirmando a “eficácia da governação do Chefe do Executivo”. Ji Lin e Chui Sai On sublinharam ainda a importância da abertura ao trânsito da ponte Hong Kong – Zuhai – Macau para a ligação de Macau ao interior da China.