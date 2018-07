Chan Hong defende melhorias para intervenção precoce e eficaz das deficiências de desenvolvimento

Numa interpelação escrita, a deputada Chan Hong instou o governo a optimizar o processo de avaliação das deficiências de desenvolvimento das crianças e abordar vários problemas no sistema actual, em particular o longo tempo de espera e o trabalho de acompanhamento inadequado, para que o ‘período de ouro’ para intervenção precoce (dos 0 aos 3 anos de idade) não seja desperdiçado e os riscos a longo prazo no período de incubação não sejam negligenciados.

Chan referiu que as autoridades afirmaram que “o tempo de espera foi reduzido de um ano para um mês” e prometeu “concluir a avaliação dentro de oito semanas” com a criação do Centro de Avaliação Compreensiva das Crianças, em Junho de 2016. No entanto, a deputada recebeu reclamações dos pais dizendo que as “oito semanas” eram apenas o tempo necessário para concluir os testes de avaliação individual, não incluindo o tempo de espera para fazer os testes e para obter os resultados posteriormente.

No sistema actual, após um caso ser encaminhado para avaliação, o paciente tem que esperar de um a dois meses por um exame preliminar de um pediatra, e depois de um a três meses para os testes de avaliação que levam outras “oito semanas”; após os testes, o paciente deve esperar de dois a três meses para obter os resultados; num caso, o tempo de espera é de até seis meses. Isto coloca sérios problemas, pois os resultados podem perder valor de referência devido ao tempo excessivamente longo entre a avaliação e o tratamento real.

Além de reduzir o tempo de espera, a deputada também revelou o problema do trabalho de acompanhamento inadequado. Algumas crianças foram diagnosticadas como portadoras ou com alto risco de problemas de audição ou de desenvolvimento de linguagem, mas se não apresentarem incapacidade de desenvolvimento na avaliação ou se a incapacidade de desenvolvimento não se deteriorar após um curto período de tratamento, não será disponibilizado acompanhamento para monitorizar o desenvolvimento. No entanto, algumas deficiências de desenvolvimento aparecem apenas gradualmente, por exemplo, aquelas associadas a fissura nos lábios / palato, infecção por citomegalovírus e rubéola. “Acompanhamento e monitorização contínua do desenvolvimento dessas crianças de alto risco são essenciais para evitar efectivamente deficiências irreversíveis ao desenvolvimento”, escreveu Chan.

S.Q.